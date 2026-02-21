Николай Шапаренко из киевского Динамо стал отцом

Николай Шапаренко. Фото: "Динамо" Киев

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко сообщил о пополнении в семье. В феврале у футболиста родилась дочь.

Об этом в своих соцсетях сообщила его жена Кристина Шацких, которая является дочерью легенды "Динамо" Максима Шацких, передает портал Новини.LIVE.

Шапаренко впервые стал отцом

По словам Шацких, ребенок, которого назвали Мией, родился 18 февраля.

"Мы тебя очень ждали, наша Мия. 18.02.2026", — написала Кристина.

Девушка опубликовала фото из роддома и отметила мужа.

Отметим, что для супругов это первый ребенок.

Шапаренко начал вторую часть сезона 2025/2026 в статусе одного из ключевых игроков "Динамо". Всего в сезоне он сыграл 12 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

В еврокубках на счету хавбека десять поединков и пять ассистов.

Отметим, что после 17 туров УПЛ киевляне имеют 29 очков и занимают четвертое место.

Следующий матч "Динамо" проведет 27 февраля против "Эпицентра".

