Україна
У Шапаренко и дочери Шахцких родилась дочь

У Шапаренко и дочери Шахцких родилась дочь

ru
Дата публикации 21 февраля 2026 18:46
Николай Шапаренко из киевского Динамо стал отцом
Николай Шапаренко. Фото: "Динамо" Киев

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко сообщил о пополнении в семье. В феврале у футболиста родилась дочь.

Об этом в своих соцсетях сообщила его жена Кристина Шацких, которая является дочерью легенды "Динамо" Максима Шацких, передает портал Новини.LIVE.

Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шапаренко впервые стал отцом

По словам Шацких, ребенок, которого назвали Мией, родился 18 февраля.

"Мы тебя очень ждали, наша Мия. 18.02.2026", — написала Кристина.

Девушка опубликовала фото из роддома и отметила мужа.

Отметим, что для супругов это первый ребенок.

Шапаренко начал вторую часть сезона 2025/2026 в статусе одного из ключевых игроков "Динамо". Всего в сезоне он сыграл 12 матчей, забил два мяча и отдал две результативные передачи.

В еврокубках на счету хавбека десять поединков и пять ассистов.

Отметим, что после 17 туров УПЛ киевляне имеют 29 очков и занимают четвертое место.

Следующий матч "Динамо" проведет 27 февраля против "Эпицентра".

Напомним, ранее мы рассказали об истории американской фигуристки Алисы Лю, которая поразила всех на Олимпийских играх.

В финале мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2026 встретятся сборные США и Канады.

футбол Динамо Николай Шапаренко Максим Шацких Кристина Шацких
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
