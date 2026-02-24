Відео
Головна Спорт Ребров змусив УПЛ переглянути розклад турів

Ребров змусив УПЛ переглянути розклад турів

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 13:01
Ребров ініціював перенесення матчів УПЛ заради збірної України
Сергій Ребров на зборах національної команди. Фото: УАФ

Головний наставник збірної України Сергій Ребров виступив із пропозицією скоригувати календар матчів Української Прем’єр-ліги через наміри раніше розпочати підготовку команди до березневого плей-оф чемпіонату світу-2026.

Тренер вважає важливим почати збір раніше традиційних термінів, щоб посилити підготовчий процес, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

На прохання комітету національних збірних дирекція УПЛ ухвалила рішення перенести матчі 21-го туру, в яких мали зіграти "Олександрія" та "Динамо", а також "Кудрівка" з "Поліссям", з вихідних днів на четвер.

Сергей Ребров
Сергій Ребров під час матчу. Фото: скриншот YouTube

Стратегія заради збірної України

Такі зміни дадуть змогу футболістам національної команди приєднатися до тренувального табору збірної раніше запланованої дати. Окрім того, під питанням проведення поєдинку Прем'єр-ліги "Зорі" із "Шахтарем".

Цей матч розглядається для перенесення на невизначений термін у зв'язку з участю "гірників" у матчах Ліги Конференцій, що ускладнює його проведення в найближчі тури.

Збірна України проведе найближчий матч у рамках плей-офф відбору на ЧС-2026 уже 26 березня зі Швецією.

Нагадаємо, Віктор Циганков став найкращим футболістом "Жирони" в матчі проти "Алавеса", у якому забив гол.

Флойд Мейвезер та Менні Пак'яо погодили умови реваншу, підготовка до якого йде повним ходом.

спорт футбол Динамо Сергій Ребров УПЛ
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
