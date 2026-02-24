Ребров ініціював перенесення матчів УПЛ заради збірної України

Ребров змусив УПЛ переглянути розклад турів
Головний наставник збірної України Сергій Ребров виступив із пропозицією скоригувати календар матчів Української Прем’єр-ліги через наміри раніше розпочати підготовку команди до березневого плей-оф чемпіонату світу-2026.
Тренер вважає важливим почати збір раніше традиційних термінів, щоб посилити підготовчий процес, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.
На прохання комітету національних збірних дирекція УПЛ ухвалила рішення перенести матчі 21-го туру, в яких мали зіграти "Олександрія" та "Динамо", а також "Кудрівка" з "Поліссям", з вихідних днів на четвер.
Стратегія заради збірної України
Такі зміни дадуть змогу футболістам національної команди приєднатися до тренувального табору збірної раніше запланованої дати. Окрім того, під питанням проведення поєдинку Прем'єр-ліги "Зорі" із "Шахтарем".
Цей матч розглядається для перенесення на невизначений термін у зв'язку з участю "гірників" у матчах Ліги Конференцій, що ускладнює його проведення в найближчі тури.
Збірна України проведе найближчий матч у рамках плей-офф відбору на ЧС-2026 уже 26 березня зі Швецією.
