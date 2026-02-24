Ребров ініціював перенесення матчів УПЛ заради збірної України

Сергій Ребров на зборах національної команди. Фото: УАФ

Головний наставник збірної України Сергій Ребров виступив із пропозицією скоригувати календар матчів Української Прем’єр-ліги через наміри раніше розпочати підготовку команди до березневого плей-оф чемпіонату світу-2026.

Тренер вважає важливим почати збір раніше традиційних термінів, щоб посилити підготовчий процес, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на журналіста Ігоря Бурбаса.

Реклама

Читайте також:

На прохання комітету національних збірних дирекція УПЛ ухвалила рішення перенести матчі 21-го туру, в яких мали зіграти "Олександрія" та "Динамо", а також "Кудрівка" з "Поліссям", з вихідних днів на четвер.

Сергій Ребров під час матчу. Фото: скриншот YouTube

Стратегія заради збірної України

Такі зміни дадуть змогу футболістам національної команди приєднатися до тренувального табору збірної раніше запланованої дати. Окрім того, під питанням проведення поєдинку Прем'єр-ліги "Зорі" із "Шахтарем".

Цей матч розглядається для перенесення на невизначений термін у зв'язку з участю "гірників" у матчах Ліги Конференцій, що ускладнює його проведення в найближчі тури.

Збірна України проведе найближчий матч у рамках плей-офф відбору на ЧС-2026 уже 26 березня зі Швецією.

Нагадаємо, Віктор Циганков став найкращим футболістом "Жирони" в матчі проти "Алавеса", у якому забив гол.

Флойд Мейвезер та Менні Пак'яо погодили умови реваншу, підготовка до якого йде повним ходом.

Ваша пробна версія Premium закінчилася