УПЛ изменила календарь по просьбе Реброва

Ребров попросил перенести матчи УПЛ — известна причина
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров инициировал изменения в расписании матчей Украинской Премьер-лиги в связи с планами по подготовке команды к мартовскому плей-офф чемпионата мира 2026 года.
Тренер считает важным начать сбор раньше традиционных сроков, чтобы усилить подготовительный процесс, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса.
По просьбе комитета национальных сборных дирекция УПЛ приняла решение перенести матчи 21-го тура, в которых должны были сыграть "Александрия" и "Динамо", а также "Кудровка" с "Полесьем", с выходных дней на четверг.
Стратегия ради сборной Украины
Такие изменения позволят футболистам национальной команды присоединиться к тренировочному лагерю сборной раньше запланированной даты. Кроме того, под вопросом проведение поединка Премьер-лиги "Зари" с "Шахтером".
Этот матч рассматривается для переноса на неопределенный срок в связи с участием "горников" в матчах Лиги Конференций, что затрудняет его проведение в ближайшие туры.
Сборная Украины проведет ближайший матч в рамках плей-офф отбора на ЧМ-2026 уже 26 марта со Швецией.
