Михайленко з Динамо закликав підтримати фільм про брата-військового

У прокат вийшов фільм про військового — брата футболіста Динамо
Півзахисник київського "Динамо" Микола Михайленко висловився щодо прем’єри документальної стрічки "Гра на перехоплення", яка розповідає про нього та його брата Сергія, військовослужбовця Сил оборони України.
Картина вже вийшла в український прокат та розповідає історію двох братів, чиї долі перетнулися на тлі війни і великого спорту, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".
Стрічка була знята режисером Володимиром Мулою і об'єднує реальні епізоди з життя сім'ї Михайленко. У фільмі паралельно показані служба старшого брата в підрозділі протиповітряної оборони та спортивна кар'єра Миколи, який представляв Україну на міжнародній арені.
Історія про війну та братерство
Фільм фіксує повсякденність воєнного часу без постановочних сцен і побудований на живих розмовах героїв. Проєкт порушує теми особистої відповідальності, сімейної підтримки та ролі спорту в період повномасштабної війни.
Прем'єра "Гри на перехоплення" відбулася в українських кінотеатрах у лютому 2026 року. За словами футболіста Михайленка, картина відображає реальні події і показує, як війна змінила життя звичайної сім'ї, де один брат захищає країну зі зброєю, а інший - на футбольному полі.
"Найголовніший сенс у тому, що в нас у країні війна і ми не повинні про це забувати. Друге — те, що дуже важливі саме родинні зв'язки, взаємоповага, взаємопідтримка. За можливості йдіть у кінотеатри, щоб підтримати українське кіно", — розповів Михайленко.
