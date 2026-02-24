Відео
У прокат вийшов фільм про військового — брата футболіста Динамо

У прокат вийшов фільм про військового — брата футболіста Динамо

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 18:39
Михайленко з Динамо закликав підтримати фільм про брата-військового
Микола Михайленко у складі "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Півзахисник київського "Динамо" Микола Михайленко висловився щодо прем’єри документальної стрічки "Гра на перехоплення", яка розповідає про нього та його брата Сергія, військовослужбовця Сил оборони України.

Картина вже вийшла в український прокат та розповідає історію двох братів, чиї долі перетнулися на тлі війни і великого спорту, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Трибуну".

Стрічка була знята режисером Володимиром Мулою і об'єднує реальні епізоди з життя сім'ї Михайленко. У фільмі паралельно показані служба старшого брата в підрозділі протиповітряної оборони та спортивна кар'єра Миколи, який представляв Україну на міжнародній арені.

Игра на перехват
Афіша фільму "Гра на перехоплення". Фото: instagram.com/mula.volodymyr

Історія про війну та братерство

Фільм фіксує повсякденність воєнного часу без постановочних сцен і побудований на живих розмовах героїв. Проєкт порушує теми особистої відповідальності, сімейної підтримки та ролі спорту в період повномасштабної війни.

Прем'єра "Гри на перехоплення" відбулася в українських кінотеатрах у лютому 2026 року. За словами футболіста Михайленка, картина відображає реальні події і показує, як війна змінила життя звичайної сім'ї, де один брат захищає країну зі зброєю, а інший - на футбольному полі.

"Найголовніший сенс у тому, що в нас у країні війна і ми не повинні про це забувати. Друге — те, що дуже важливі саме родинні зв'язки, взаємоповага, взаємопідтримка. За можливості йдіть у кінотеатри, щоб підтримати українське кіно", — розповів Михайленко.

спорт футбол Динамо Спортсмени у ЗСУ Микола Михайленко
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
