Игрок Динамо высказался о военной истории брата в ВСУ

Игрок Динамо рассказал о фильме про брата-военного
Центральный полузащитник "Динамо" Николай Михайленко прокомментировал выход документального фильма "Игра на перехват", который посвящен ему и его брату Сергею, служащему в рядах украинских сил обороны.
Картина уже вышла в украинский прокат и рассказывает историю двух братьев, чьи судьбы пересеклись на фоне войны и большого спорта, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Трибуну".
Лента была снята режиссером Владимиром Мулой и объединяет реальные эпизоды из жизни семьи Михайленко. В фильме параллельно показаны служба старшего брата в подразделении противовоздушной обороны и спортивная карьера Николая, который представлял Украину на международной арене.
История о войне и братстве
Фильм фиксирует повседневность военного времени без постановочных сцен и выстроен на живых разговорах героев. Проект поднимает темы личной ответственности, семейной поддержки и роли спорта в период полномасштабной войны.
Премьера "Игры на перехват" состоялась в украинских кинотеатрах в феврале 2026 года. По словам футболиста Михайленко, картина отражает реальные события и показывает, как война изменила жизнь обычной семьи, где один брат защищает страну с оружием, а другой — на футбольном поле.
"Самый главный смысл в том, что у нас в стране война и мы не должны об этом забывать. Второе – то, что очень важны именно родственные связи, взаимоуважение, взаимоподдержка. По возможности уходите в кинотеатры, чтобы поддержать украинское кино", — рассказал Михайленко.
