Главная Спорт Динамо делает ставку на воспитанника и продаст легионера — о ком речь

Динамо делает ставку на воспитанника и продаст легионера — о ком речь

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 19:07
Костюк удивил выбором основного форварда Динамо
Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба

Форвард киевского "Динамо" Владислав Блэнуце утратил доверие главного тренера Игоря Костюка и фактически выбыл из основной ротации команды.

Тренерский штаб определился с приоритетами в атакующей линии, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Игоря Цыганыка.

Читайте также:

Основным вариантом на позиции нападающего "Динамо" в ближайшее время станет Матвей Пономаренко. Вторым в иерархии рассматривается игрок сборной Панамы Эдуардо Герреро. Владислав Блэнуце в нынешней ситуации рискует остаться без регулярной игровой практики до завершения сезона 2025/26. 

Матвей Пономаренко
Форвард Матвей Пономаренко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Новая иерархия в атаке "Динамо" 

В первом официальном матче года 24-летний румын не попал даже в заявку на игру против львовского "Руха", которую "бело-синие" выиграли со счетом 1:0. Единственный мяч в той встрече забил Пономаренко, что дополнительно укрепило его позиции в составе. 

Владислав Блэнуцэ
Владислав Блэнуце во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Блэнуце перешел в "Динамо" летом из румынской "Крайовы" за два млн евро. Трансфер сопровождался ожиданиями, однако адаптация оказалась непростой.

За десять матчей в составе киевлян он отметился лишь одним голом, что вызвало волну критики со стороны части болельщиков и экспертов. Несмотря на интерес к варианту аренды для получения практики, футболист остался в команде и решил бороться за место в составе. 

Напомним, вингер сборной Украины Михаил Мудрик сможет снова официально тренироваться в составе "Челси". 

Легкоатлетка Юлия Левченко остроумно ответила на критику болельщиков по поводу того, в чем она выступает на турнирах. 

футбол Динамо Матвей Пономаренко Эдуардо Герреро Игорь Костюк Владислав Бленуце
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
