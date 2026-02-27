Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Костюк назвал причину разгрома Эпицентра в УПЛ

Костюк назвал причину разгрома Эпицентра в УПЛ

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 17:21
Костюк объяснил разгром Эпицентра в матче УПЛ
Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" уверенно обыграло "Эпицентр" в матче 18 тура УПЛ со счетом 4:0. Столичная команда активно начала встречу, контролировала мяч и уже в первом тайме сумела реализовать свои моменты.

Подопечные Игоря Костюка с первых минут задавала темп противостояния, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Динамо". 

Реклама
Читайте также:

После перерыва гости были вынуждены раскрываться, чем хозяева воспользовались на быстрых переходах из обороны в атаку. Три мяча во втором тайме стали следствием давления и точных решений впереди у киевлян. При этом у "бело-синих" были возможности довести счет до еще более крупного. В итоге Владимир Бражко и Андрей Ярмоленко забили по голу, а Матвей Пономаренко оформил дубль.  

Матвей Пономаренко
Матвей Пономаренко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что повлияло на результат "Динамо"

Матч проходил в раннее время, однако, по словам тренерского штаба, это не внесло изменений в подготовительный процесс. Отдельно Игорь Костюк прокомментировал отсутствие в заявке Дубинчака и Тиаре, уточнив, что оба игрока продолжают восстановление после повреждений.

"Никаких особых нюансов не было, просто без обеда — позавтракали и вышли играть. Разница в том, что сегодня мы забили еще до перерыва, и сопернику пришлось идти вперед. Дубинчак пока восстанавливается после сборов, а Тиаре только на прошлой неделе вернулся в общую группу", — объяснил Костюк. 

Напомним, в Украине возник скандал из-за мобилизации известного спортсмена, который имел право на отсрочку. 

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе не соглашается на операцию, чтобы сыграть на чемпионате мира летом 2026 года. 

спорт футбол Динамо УПЛ Игорь Костюк ФК Эпицентр
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации