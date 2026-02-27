Костюк объяснил разгром Эпицентра в матче УПЛ

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк. Фото: пресс-служба клуба

Киевское "Динамо" уверенно обыграло "Эпицентр" в матче 18 тура УПЛ со счетом 4:0. Столичная команда активно начала встречу, контролировала мяч и уже в первом тайме сумела реализовать свои моменты.

Подопечные Игоря Костюка с первых минут задавала темп противостояния, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Динамо".

После перерыва гости были вынуждены раскрываться, чем хозяева воспользовались на быстрых переходах из обороны в атаку. Три мяча во втором тайме стали следствием давления и точных решений впереди у киевлян. При этом у "бело-синих" были возможности довести счет до еще более крупного. В итоге Владимир Бражко и Андрей Ярмоленко забили по голу, а Матвей Пономаренко оформил дубль.

Матвей Пономаренко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что повлияло на результат "Динамо"

Матч проходил в раннее время, однако, по словам тренерского штаба, это не внесло изменений в подготовительный процесс. Отдельно Игорь Костюк прокомментировал отсутствие в заявке Дубинчака и Тиаре, уточнив, что оба игрока продолжают восстановление после повреждений.

"Никаких особых нюансов не было, просто без обеда — позавтракали и вышли играть. Разница в том, что сегодня мы забили еще до перерыва, и сопернику пришлось идти вперед. Дубинчак пока восстанавливается после сборов, а Тиаре только на прошлой неделе вернулся в общую группу", — объяснил Костюк.

