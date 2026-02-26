Костюк усиливает требования к игрокам перед второй частью сезона

Тренер "Динамо" Игорь Костюк (справа) на сборах команды. Фото: пресс-служба клуба

Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк поделился своим видением развития команды во второй части сезона. Наставник обозначил ключевые направления, которые должны повлиять на качество игры и результаты.

Костюк откровенно рассказал о том, как собирается преобразовать "Динамо", сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал GG.Спорт.

В первую очередь речь идет об изменении внутреннего подхода футболистов к матчам и тренировочному процессу. Киевское "Динамо" должно действовать интенсивнее, игрокам предстоит быстрее ориентироваться в игровых эпизодах и спокойно реагировать на сложные моменты.

Николай Шапаренко работает на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"

На чем строится новая модель "Динамо"

Игорь Костюк акцентировал внимание на темпе принятия решений и направленности атакующих действий. По его мнению, игра "Динамо" не должна сводиться к контролю ради контроля. Каждое действие должно нести угрозу сопернику и продвигать команду вперед.

"Если говорить о приоритетах, то первое — это изменение мышления команды. Во-вторых, это скорость мышления, скорость игры и решений, которые продвигают атаку вперед. И в-третьих, это угроза воротам соперника и жажда игры", — рассказал Костюк.

