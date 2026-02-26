Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Костюк назвав завдання Динамо на другу частину сезону

Костюк назвав завдання Динамо на другу частину сезону

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 17:45
Костюк змінює підхід до роботи гравців Динамо на полі
Тренер "Динамо" Ігор Костюк (праворуч) на зборах команди. Фото: пресслужба клубу

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк розповів про своє бачення подальшого прогресу команди у другій половині сезону. Він визначив основні вектори роботи, які мають позначитися на рівні гри та підсумкових результатах.

Костюк відверто розповів про те, як збирається перетворити "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал GG.Спорт.

Реклама
Читайте також:

Насамперед ідеться про зміну внутрішнього підходу футболістів до матчів і тренувального процесу. Київське "Динамо" має діяти інтенсивніше, гравцям належить швидше орієнтуватися в ігрових епізодах та спокійно реагувати на складні моменти.

Николай Шапаренко
Микола Шапаренко працює на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

На чому будується нова модель "Динамо"

Ігор Костюк акцентував увагу на темпі ухвалення рішень та спрямованості атакувальних дій. На його думку, гра "Динамо" не повинна зводитися до контролю заради контролю. Кожна дія має нести загрозу супернику та просувати команду вперед.

"Якщо говорити про пріоритети, то перше — це зміна мислення команди. По-друге, це швидкість мислення, швидкість гри та рішень, які просувають атаку вперед. І по-третє, це загроза воротам суперника та жага до гри", — розповів Костюк.

Нагадаємо, колишній футболіст "Шахтаря" Михайло Мудрик може приступити до тренувань уже найближчими тижнями.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик міг підписати контракт із новою промоутерською компанією, але поки не підтвердив цього.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Динамо УПЛ Ігор Костюк
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації