Костюк змінює підхід до роботи гравців Динамо на полі

Тренер "Динамо" Ігор Костюк (праворуч) на зборах команди. Фото: пресслужба клубу

Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк розповів про своє бачення подальшого прогресу команди у другій половині сезону. Він визначив основні вектори роботи, які мають позначитися на рівні гри та підсумкових результатах.

Костюк відверто розповів про те, як збирається перетворити "Динамо", повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на YouTube-канал GG.Спорт.

Реклама

Читайте також:

Насамперед ідеться про зміну внутрішнього підходу футболістів до матчів і тренувального процесу. Київське "Динамо" має діяти інтенсивніше, гравцям належить швидше орієнтуватися в ігрових епізодах та спокійно реагувати на складні моменти.

Микола Шапаренко працює на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

На чому будується нова модель "Динамо"

Ігор Костюк акцентував увагу на темпі ухвалення рішень та спрямованості атакувальних дій. На його думку, гра "Динамо" не повинна зводитися до контролю заради контролю. Кожна дія має нести загрозу супернику та просувати команду вперед.

"Якщо говорити про пріоритети, то перше — це зміна мислення команди. По-друге, це швидкість мислення, швидкість гри та рішень, які просувають атаку вперед. І по-третє, це загроза воротам суперника та жага до гри", — розповів Костюк.

Нагадаємо, колишній футболіст "Шахтаря" Михайло Мудрик може приступити до тренувань уже найближчими тижнями.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик міг підписати контракт із новою промоутерською компанією, але поки не підтвердив цього.