Мбаппе не соглашается на операцию, чтобы сыграть на ЧМ-2026

Мбаппе может пропустить ЧМ-2026 или усугубить травму
Лидер мадридского "Реала" Килиан Мбаппе продолжает искать консервативные методы лечения травмированного колена, которое беспокоит его с декабря 2025 года.
Существует вероятность, что из-за операции капитан сборной Франции может пропустить Кубок Мира-2026, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на AS.
Матч против "Бенфики" стал не первым, который француз пропустил из-за дискомфорта в левом колене. Килиан Мбаппе намерен получить максимально точный диагноз, чтобы выстроить план восстановления с прицелом на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.
Приоритет Мбаппе — никакой операции
Мбаппе не рассматривает вариант хирургического вмешательства, поскольку операция поставит под угрозу его участие в мировом первенстве. Вместе с медицинским штабом "Реала" он изучает альтернативные способы лечения, которые позволят устранить боль и сохранить игровую форму.
На данный момент сроки возвращения 27-летнего нападающего остаются неопределенными. Ранее сообщалось, что он пропустит еще два матча Ла Лиги и, возможно, игру 1 8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" или "Спортинга".
