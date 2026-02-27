Мбаппе не соглашается на операцию, чтобы сыграть на ЧМ-2026

Килиан Мбаппе во время матча. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Лидер мадридского "Реала" Килиан Мбаппе продолжает искать консервативные методы лечения травмированного колена, которое беспокоит его с декабря 2025 года.

Существует вероятность, что из-за операции капитан сборной Франции может пропустить Кубок Мира-2026, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на AS.

Матч против "Бенфики" стал не первым, который француз пропустил из-за дискомфорта в левом колене. Килиан Мбаппе намерен получить максимально точный диагноз, чтобы выстроить план восстановления с прицелом на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Килиан Мбаппе на поле. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Приоритет Мбаппе — никакой операции

Мбаппе не рассматривает вариант хирургического вмешательства, поскольку операция поставит под угрозу его участие в мировом первенстве. Вместе с медицинским штабом "Реала" он изучает альтернативные способы лечения, которые позволят устранить боль и сохранить игровую форму.

На данный момент сроки возвращения 27-летнего нападающего остаются неопределенными. Ранее сообщалось, что он пропустит еще два матча Ла Лиги и, возможно, игру 1 8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" или "Спортинга".

