Мбаппе может пропустить ЧМ-2026 или усугубить травму

Ua ru
Дата публикации 27 февраля 2026 13:01
Мбаппе не соглашается на операцию, чтобы сыграть на ЧМ-2026
Килиан Мбаппе во время матча. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Лидер мадридского "Реала" Килиан Мбаппе продолжает искать консервативные методы лечения травмированного колена, которое беспокоит его с декабря 2025 года.

Существует вероятность, что из-за операции капитан сборной Франции может пропустить Кубок Мира-2026, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на AS

Матч против "Бенфики" стал не первым, который француз пропустил из-за дискомфорта в левом колене. Килиан Мбаппе намерен получить максимально точный диагноз, чтобы выстроить план восстановления с прицелом на чемпионат мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе на поле. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Приоритет Мбаппе — никакой операции

Мбаппе не рассматривает вариант хирургического вмешательства, поскольку операция поставит под угрозу его участие в мировом первенстве. Вместе с медицинским штабом "Реала" он изучает альтернативные способы лечения, которые позволят устранить боль и сохранить игровую форму.

На данный момент сроки возвращения 27-летнего нападающего остаются неопределенными. Ранее сообщалось, что он пропустит еще два матча Ла Лиги и, возможно, игру 1 8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" или "Спортинга". 

спорт футбол Килиан Мбаппе Реал Мадрид Сборная Франции по футболу ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
