Главная Спорт Моуринью установил антирекорд по поражениям в плей-офф ЛЧ

Моуринью установил антирекорд по поражениям в плей-офф ЛЧ

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 15:13
Моуринью уже 12 лет не может победить в плей-офф ЛЧ
Жозе Моуринью получил красную карточку в первой игре ЛЧ с "Реалом". Фото: Reuters

Жозе Моуринью не выигрывает в матчах на выбывание Лиги чемпионов более десяти лет. Поражение "Бенфики" от "Реала" продлило его серию до десяти матчей.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Stats Foot.

Читайте также:
Жозе Моуринью в матче с Реалом
Жозе Моуринью. Фото: Reuters

Десять матчей без выигрыша

Поражение в Мадриде стало десятым подряд в плей-офф Лиги чемпионов, в котором Моуринью не смог одержать победу. Последний раз он выигрывал в этой стадии еще в 2014 году, когда возглавлял "Челси".

Во втором стыковом матче "Бенфика" открыла счет на 14-й минуте благодаря Рафаэлу Силве, однако уже через две минуты Орельен Тчуамени сравнял результат. Победный мяч на 80-й минуте забил Винисиус Жуниор.

По данным статистики, это самая длинная серия без побед среди тренеров в матчах на выбывание в истории турнира. Моуринью возглавляет "Бенфику" с 2025 года, его контракт рассчитан до 2027-го.

Сейчас Моуринью посадил в глубокий запас украинского полузащитника Георгия Судакова, который был самой дорогой покупкой клуба прошлым летом.

Финал Лиги чемпионов сезона 2025/2026 состоится 30 мая на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

Напомним, отстраненный вингер Михаил Мудрик может еще год быть без футбола.

Жена наставника национальной сборной Украины Сергея Реброва показала яркие фото в стильном платье.

Лига чемпионов Реал Мадрид Бенфика Жозе Моуринью еврокубки
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
