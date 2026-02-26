Моуринью уже 12 лет не может победить в плей-офф ЛЧ

Жозе Моуринью получил красную карточку в первой игре ЛЧ с "Реалом". Фото: Reuters

Жозе Моуринью не выигрывает в матчах на выбывание Лиги чемпионов более десяти лет. Поражение "Бенфики" от "Реала" продлило его серию до десяти матчей.

Десять матчей без выигрыша

Поражение в Мадриде стало десятым подряд в плей-офф Лиги чемпионов, в котором Моуринью не смог одержать победу. Последний раз он выигрывал в этой стадии еще в 2014 году, когда возглавлял "Челси".

Во втором стыковом матче "Бенфика" открыла счет на 14-й минуте благодаря Рафаэлу Силве, однако уже через две минуты Орельен Тчуамени сравнял результат. Победный мяч на 80-й минуте забил Винисиус Жуниор.

По данным статистики, это самая длинная серия без побед среди тренеров в матчах на выбывание в истории турнира. Моуринью возглавляет "Бенфику" с 2025 года, его контракт рассчитан до 2027-го.

Сейчас Моуринью посадил в глубокий запас украинского полузащитника Георгия Судакова, который был самой дорогой покупкой клуба прошлым летом.

Финал Лиги чемпионов сезона 2025/2026 состоится 30 мая на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.

