Головна Спорт Моурінью наразі є найгіршим тренером плей-оф ЛЧ за останні 12 років

Моурінью наразі є найгіршим тренером плей-оф ЛЧ за останні 12 років

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 15:13
Моурінью не виграє в плей-оф ЛЧ з 2014 року
Жозе Моурінью отримав червону картку в першї грі ЛЧ з "Реалом". Фото: Reuters

Головний тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью продовжив серію без перемог у матчах на вибування Ліги чемпіонів. Його команда поступилася "Реалу" за підсумками двох стикових матчів турніру.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Stats Foot.

Жозе Моуринью в матче с Реалом
Жозе Моурінью. Фото: Reuters

Десять матчів без виграшу

Поразка в Мадриді стала десятою поспіль в плей-оф Ліги чемпіонів, у якому Моурінью не зміг здобути перемогу. Востаннє він вигравав у цій стадії ще в 2014 році, коли очолював "Челсі".

У другому стиковому матчі "Бенфіка" відкрила рахунок на 14-й хвилині завдяки Рафаелу Сілві, однак уже через дві хвилини Орельєн Тчуамені зрівняв результат. Переможний м’яч на 80-й хвилині забив Вінісіус Жуніор.

За даними статистики, це найдовша серія без перемог серед тренерів у матчах на вибування в історії турніру. Моурінью очолює "Бенфіку" з 2025 року, його контракт розрахований до 2027-го.

Наразі Моурінью посадив у глибокий запас українського півзахисника Георгія Судакова, який був найдорожчою покупкою клубу минулого літа.

Фінал Ліги чемпіонів сезону 2025/2026 відбудеться 30 травня на стадіоні "Пушкаш Арена" в Будапешті.

Нагадаємо, відсторонений вінгер Михайло Мудрик може ще рік бути без футболу.

Дружина наставника національної збірної України Сергія Реброва показала яскраві фото у стильній сукні.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
