Україна
Головна Спорт У Трубіна та Судакова може з'явитися новий тренер у Бенфіці

У Трубіна та Судакова може з'явитися новий тренер у Бенфіці

Ua ru
Дата публікації: 10 лютого 2026 15:07
Моурінью може очолити збірну Португалії, у Бенфіку прийде Аморім
Наставник "Бенфіки" Жозе Моурінью. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Федерація футболу Португалії розглядає можливість запросити Жозе Моурінью на посаду головного тренера національної збірної після найближчого чемпіонату світу.

Ім'я досвідченого фахівця входить до числа пріоритетних варіантів, а сам Моурінью раніше не приховував бажання одного разу попрацювати з національною командою, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ESPN.

Читайте також:

Контракт чинного головного тренера збірної Роберто Мартінеса закінчується 31 липня 2026 року. Федерація планує повернутися до цього питання після чемпіонату світу та підготувати офіційну пропозицію, якщо сторони вважатимуть момент підходящим.

Рубен Аморим
Рубен Аморім під час матчу. Фото: instagram.com/rubenamorimofficial/

Який сценарій готує "Бенфіка"

Паралельно ситуація відбивається і на клубному рівні. Керівництво "орлів" враховує ймовірність того, що Жозе Моурінью може зосередитися на роботі зі збірною, і заздалегідь опрацьовує альтернативні варіанти. Серед можливих кандидатів розглядають Рубена Аморіма, який перебуває без клубу після того, як покинув "Манчестер Юнайтед".

Аморім виступав на позиції півзахисника, а після завершення ігрової кар'єри працював зі "Спортінгом". На чолі лісабонців наставник вигравав чемпіонат Португалії та національні кубки, а також регулярно виступав у єврокубках.

Восени 2024 року Аморім очолив англійський "Манчестер Юнайтед", але став одним із найгірших тренерів в історії клубу та був звільнений на початку 2026 року.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

футбол Бенфіка Жозе Моурінью тренер Рубен Аморім Чемпіонат Португалії з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
