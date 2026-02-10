Моуринью может возглавить сборную Португалии, в Бенфику придет Аморим

Наставник "Бенфики" Жозе Моуринью. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Федерация футбола Португалии рассматривает возможность пригласить Жозе Моуринью на пост главного тренера национальной сборной после ближайшего чемпионата мира.

Имя опытного специалиста входит в число приоритетных вариантов, а сам Моуринью ранее не скрывал желания однажды поработать с национальной командой, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ESPN.

Реклама

Читайте также:

Контракт действующего главного тренера сборной Роберто Мартинеса истекает 31 июля 2026 года. Федерация планирует вернуться к этому вопросу после чемпионата мира и подготовить официальное предложение, если стороны сочтут момент подходящим.

Рубен Аморим во время матча. Фото: instagram.com/rubenamorimofficial/

Какой сценарий готовит "Бенфика"

Параллельно ситуация отражается и на клубном уровне. Руководство "орлов" учитывает вероятность того, что Жозе Моуринью может сосредоточиться на работе со сборной, и заранее прорабатывает альтернативные варианты. В числе возможных кандидатов рассматривается Рубен Аморим, который находится без клуба после ухода из "Манчестер Юнайтед".

Аморим выступал на позиции полузащитника, а после завершения игровой карьеры работал со "Спортингом". Во главе лиссабонцев наставник выигрывал чемпионат Португалии и национальные кубки, а также регулярно выступал в еврокубках.

Осенью 2024 года Аморим возглавил английский "Манчестер Юнайтед", но стал одним из худших тренеров в истории клуба и был уволен в начале 2026 года.

Напомним, известный журналист раскритиковал киевское "Динамо" за решение по поводу трансляции футбольных матчей.

На Зимней Олимпиаде-2026 зреет недовольство спортсменов, которые завоевали медали и были шокированы их качеством.