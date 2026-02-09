Игра Судакова вызвала жесткий разбор Моуринью

Георгий Судаков в матче за "Бенфику". Фото: Reuters/Rita Franca

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью после победы над "Алверкой" в чемпионате Португалии подробно остановился на действиях атакующих игроков и отдельно затронул игру Георгия Судакова.

Украинец появился на поле во втором тайме и, по мнению тренера, повлиял на структуру атаки, хотя не всегда был заметен в завершающей фазе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу "Бенфики".

Жозе Моуринью отметил, что Георгий Судаков отличается от других игроков линии атаки прежде всего своей работой между линиями и участием в построении игры. Он подчеркнул, что украинец помогает сохранять ритм и непрерывность атак, но при этом реже оказывается в позициях, где можно напрямую завершать моменты.

Жозе Моуринью руководит игрой команды. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Что Моуринью ждет от Судакова

Тренер "Бенфики" дал понять, что его ключевое требование к игрокам атаки заключается в повышении результативности. По его словам, команда нуждается в футболистах, которые не только поддерживают розыгрыш, но и регулярно доходят до ударных позиций, превращая контроль мяча в голы.

"Судаков — это игрок, который помогает непрерывности игры, но не очень точен в завершении в последних метрах. Рафа, наоборот, чаще проникает глубже и оказывается ближе к воротам. Нам нужны атакующие футболисты, которые хотят и умеют забивать больше", — заявил Моуринью.

В нынешнем сезоне Георгий Судаков сыграл за "Бенфику" уже 31 поединок, в которых записал на свой счет 4 мяча и сделал столько же результативных передач.

