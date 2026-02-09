Гра Судакова викликала жорсткий розбір Моурінью

Георгій Судаков у матчі за "Бенфіку". Фото: Reuters/Rita Franca

Головний тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью після перемоги над "Алверкою" в чемпіонаті Португалії докладно зупинився на діях атакувальних гравців і окремо торкнувся гри Георгія Судакова.

Українець з'явився на полі в другому таймі і, на думку тренера, вплинув на структуру атаки, хоча не завжди був помітний у завершальній фазі, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на пресслужбу "Бенфіки".

Реклама

Читайте також:

Жозе Моурінью зазначив, що Георгій Судаков вирізняється з-поміж інших гравців лінії атаки насамперед своєю роботою між лініями та участю в побудові гри. Він наголосив, що українець допомагає зберігати ритм та безперервність атак, але при цьому рідше опиняється в позиціях, де можна безпосередньо завершувати моменти.

Жозе Моурінью керує грою команди. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Що Моурінью чекає від Судакова

Тренер "Бенфіки" дав зрозуміти, що його ключова вимога до гравців атаки полягає в підвищенні результативності. За його словами, команда потребує футболістів, які не тільки підтримують розіграш, а й регулярно доходять до ударних позицій, перетворюючи контроль м'яча на голи.

"Судаков — це гравець, який допомагає безперервності гри, але не дуже точний у завершенні в останніх метрах. Рафа, навпаки, частіше проникає глибше і опиняється ближче до воріт. Нам потрібні атакувальні футболісти, які хочуть та вміють забивати більше", — заявив Моурінью.

У нинішньому сезоні Георгій Судаков зіграв за "Бенфіку" вже 31 поєдинок, у яких записав на свій рахунок 4 м'ячі та зробив стільки ж результативних передач.

Нагадаємо, англійський "Ліверпуль" не має шансів на захист чемпіонського титулу — в АПЛ з'явився інший фаворит.

Один із лідерів олімпійської збірної України встановив унікальне досягнення на Іграх-2026 в Італії.