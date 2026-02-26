Анна Реброва показала яскраву фотосесію в червоній сукні

Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Дружина головного тренера збірної України Сергія Реброва Анна показала нові світлини в соціальних мережах. Вона з’явилася у вечірньому образі під час фотосесії.

Світлини Анна опублікувала у своєму Instagram, передає портал Новини.LIVE.

Нові кадри в соцмережах

На фото Анна Реброва позує у червоній мінісукні з асиметричним кроєм і декоративною брошкою на комірі. Образ доповнили туфлі тілесного кольору та укладене волосся. Зйомка відбулася у вечірній атмосфері — на тлі темного інтер’єру та декоративних рослин.

У кадрі також вона стояла з букетом білих квітів, який Анна тримає в руках на деяких знімках. Фотосесія виконана з акцентом на контрасті червоного кольору сукні та приглушеного освітлення.

Анна Реброва регулярно ділиться особистими моментами та світлинами з подорожей і публічних заходів. Тому це не перша її фотосесія та не остання.

