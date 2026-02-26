Анна Реброва показала пикантный образ в красных цветах

Анна Реброва. Фото: instagram.com/annarebrova31/

Анна Реброва поделилась новой серией снимков в социальной сети. Супруга главного тренера сборной Украины Сергея Реброва предстала в ярком вечернем образе.

Фотографии Анна опубликовала в своем Instagram, передает портал Новини.LIVE.

Новые кадры в соцсетях

На фото Анна Реброва позирует в красном мини-платье с асимметричным кроем и декоративной брошью на воротнике. Образ дополнили туфли телесного цвета и уложенные волосы. Съемка прошла в вечерней атмосфере — на фоне темного интерьера и декоративных растений.

В кадре также она стояла с букетом белых цветов, который Анна держит в руках на некоторых снимках. Фотосессия выполнена с акцентом на контрасте красного цвета платья и приглушенного освещения.

Анна Реброва регулярно делится личными моментами и фотографиями из путешествий и публичных мероприятий. Поэтому это не первая ее фотосессия и не последняя.

