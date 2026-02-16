Судаков втратив місце в основі Бенфіки — причина

Георгій Судаков. Фото: "Бенфіка"

Український півзахисник лісабонської "Бенфіки" Георгій Судаков в останніх матчах клубу виходив на заміну. Ймовірно, головний тренер Жозе Моурінью продовжить не ставити його до стартового складу.

Про ситуацію Судакова повідомив журналіст Володимир Звєров, передає портал Новини.LIVE.

Жозе Моурінью. Фото: "Бенфіка"

Що сталося з Судаковим

За словами Звєрова, 23-річний хавбек втратив місце у стартовому складі "Бенфіки", бо не забиває вже 15 матчів поспіль. Загалом у поточному сезоні він провів 32 поєдинки в усіх турнірах, записавши на свій рахунок чотири голи та чотири результативні передачі.

Журналіст зазначив, що питання ігрової практики може стати проблемою напередодні матчів національної команди. Посилаючись на португальських колег, він розповів, що тренерський штаб не вважає українця достатньо переконливим для стабільного місця в основі.

Зокрема, Моурінью хоче бачити від півзахисника більшу кількість створених моментів і кращу взаємодію з гравцями атакувальної ланки.

