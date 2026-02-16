Судаков потерял место в основе Бенфики — причина

Георгий Судаков. Фото: "Бенфика"

Украинский полузащитник лиссабонской "Бенфики" Георгий Судаков в последних матчах клуба выходил на замену. Вероятно, главный тренер Жозе Моуринью продолжит не ставить его в стартовый состав.

О ситуации Судакова сообщил журналист Владимир Зверов, передает портал Новини.LIVE.

Жозе Моуринью. Фото: "Бенфика"

Что случилось с Судаковым

По словам Зверова, 23-летний хавбек потерял место в стартовом составе "Бенфики", потому что не забивает уже 15 матчей подряд. Всего в текущем сезоне он провел 32 поединка во всех турнирах, записав на свой счет четыре гола и четыре результативные передачи.

Журналист отметил, что вопрос игровой практики может стать проблемой накануне матчей национальной команды. Ссылаясь на португальских коллег, он рассказал, что тренерский штаб не считает украинца достаточно убедительным для стабильного места в основе.

В частности, Моуринью хочет видеть от полузащитника большее количество созданных моментов и лучшее взаимодействие с игроками атакующего звена.

