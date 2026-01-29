Чому Моурінью дозволив Трубіну йти в штрафну перед голом

Жозе Моурінью під час матчу. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Головний тренер "Бенфіки" Жозе Моурінью прокоментував епізод за участю голкіпера Анатолія Трубіна. Український футболіст став одним із ключових у матчі загального етапу Ліги чемпіонів.

Рішення довірити воротареві участь у стандарті не було спонтанним та спиралося на вже відомі тренерському штабу деталі, заявив тренер в інтерв'ю A Bola.

Жозе Моурінью зазначив, що подібні дії Анатолій Трубін робив і раніше. Наставник навів як приклад епізод із матчу проти "Порту", коли українець у кінцівці пішов у штрафний майданчик суперника та був близький до гола, тож розуміли, що такий варіант розвитку подій можливий і зараз.

Моурінью довіряє Трубіну

Вирішальним фактором, за словами тренера, стала якість подачі та правильний вибір зони, куди доставлявся м'яч. Саме це дозволило використовувати фізичні дані воротаря максимально ефективно. У підсумку Трубін забив перший гол у своїй професійній кар'єрі та допоміг "Бенфіці" вийти в стикові матчі Ліги чемпіонів після перемоги над "Реалом" із рахунком 4:2.

"Ми знали, що він здатний на такі речі. У матчі з "Порту" він уже був дуже близький до гола, і для нас це не стало сюрпризом. Найважливішим є якість подачі, а для хлопця це був просто приголомшливий момент", — заявив Моурінью.

Жозе Моурінью під час поєдинку. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Анатолій Трубін став п'ятим воротарем в історії, який забив гол у Лізі чемпіонів. При цьому він лише третій голкіпер, який у цьому турнірі відзначився з гри. Але головне, що Трубін став першим воротарем, який вивів свою команду в плей-офф ЛЧ та єдиним голкіпером, який забив гол "Реалу" за всю історію євротурнірів.

