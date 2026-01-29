Видео
Моуринью объяснил неожиданный ход с Трубиным

Моуринью объяснил неожиданный ход с Трубиным

Ua ru
Дата публикации 29 января 2026 10:09
Почему Моуринью разрешил Трубину идти в штрафную перед голом
Жозе Моуринью во время матча. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Главный тренер "Бенфики" Жозе Моуринью прокомментировал эпизод с участием голкипера Анатолия Трубина. Украинский футболист стал одним из ключевых в матче общего этапа Лиги чемпионов.

Решение доверить вратарю участие в стандарте не было спонтанным и опиралось на уже известные тренерскому штабу детали, заявил тренер в интервью A Bola

Читайте также:

Жозе Моуринью отметил, что подобные действия Анатолий Трубин предпринимал и раньше. Наставник привел в пример эпизод из матча против "Порту", когда украинец в концовке пошел в штрафную соперника и был близок к голу, поэтому понимали, что такой вариант развития событий возможен и сейчас. 

Моуринью доверяет Трубину

Решающим фактором, по словам тренера, стало качество подачи и правильный выбор зоны, куда доставлялся мяч. Именно это позволило использовать физические данные вратаря максимально эффективно. В итоге Трубин забил первый гол в своей профессиональной карьере и помог "Бенфике" выйти в стыковые матчи Лиги чемпионов после победы над "Реалом" со счетом 4:2.

"Мы знали, что он способен на такие вещи. В матче с "Порту" он уже был очень близок к голу, и для нас это не стало сюрпризом. Самым важным является качество подачи, а для парня это был просто потрясающий момент", — заявил Моуринью. 

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью во время поединка. Фото: Reuters/Pedro Rocha

Анатолий Трубин стал пятым вратарем в истории, который забил гол в Лиге чемпионов. При этом он всего лишь третий голкипер, который в этом турнире отличился с игры. Но главное, что Трубин стал первым вратарем, который вывел свою команду в плей-офф ЛЧ и единственным голкипером, забившим гол "Реалу" за всю историю евротурниров. 

Напомним, Криштиану Роналду неожиданно раскритиковали из-за выступлений в сборной Португалии.

Участница Олимпийских игр Юлия Левченко в первом же турнире нового сезона одержала убедительную победу

спорт футбол Лига чемпионов Бенфика Анатолий Трубин Жозе Моуринью
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
