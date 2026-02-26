Red Bull может уволить Юргена Клоппа из-за мадридского Реала

Юрген Клопп во время Олимпиады-2026. Фото: Reuters/Matthew Childs

В компании Red Bull не удовлетворены результатами работы Юргена Клоппа на посту руководителя глобального футбольного подразделения. Сотрудничество с немецким специалистом может быть завершено уже через год после его назначения.

Однако у возможного увольнения 58-летнего тренера есть и другая подоплека, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Salzburger Nachrichten.

Австрийская компания готова рассмотреть вариант досрочного расставания и не намерена препятствовать возможному возвращению Юргена Клоппа к тренерской деятельности летом.

Юрген Клопп в Италии. Фото: Reuters/Matthew Childs

Клопп готов к новому вызову

Также отмечается, что в "Ред Булл" рассматривают кандидатуру Оливера Гласнера, который сейчас возглавляет "Кристал Пэлас", как потенциальную замену немцу. Параллельно Клоппа связывают с мадридским "Реалом", где его рассматривают в качестве тренера на долгосрочную перспективу. Официальных комментариев от сторон на данный момент не поступало.

После назначения в структуру Red Bull Юрген Клопп занял пост руководителя глобального футбольного подразделения. Его зона ответственности включала стратегическое развитие всех клубов системы, координацию спортивной философии, контроль кадровых решений и консультирование по вопросам тренерских назначений и селекционной политики.

Клопп не работал с командой напрямую, а занимался управленческими и методологическими задачами. За период его работы структура продолжила функционировать в прежнем формате.

