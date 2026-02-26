Клоппу знайшли відому заміну в Red Bull через відхід німця

Юрген Клопп під час Олімпіади-2026. Фото: Reuters/Matthew Childs

У компанії Red Bull висловлюють невдоволення підсумками роботи Юргена Клоппа на чолі глобального футбольного напрямку. Співробітництво з німецьким спеціалістом можуть припинити вже за рік після його призначення.

Однак у можливого звільнення 58-річного тренера є й інше підґрунтя, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Salzburger Nachrichten.

Австрійська компанія готова розглянути варіант дострокового розставання і не має наміру перешкоджати можливому поверненню Юргена Клоппа до тренерської діяльності влітку.

Юрген Клопп в Італії. Фото: Reuters/Matthew Childs

Клопп готовий до нового виклику

Також зазначається, що в "Ред Булл" розглядають кандидатуру Олівера Гласнера, який зараз очолює "Кристал Пелас", як потенційну заміну німцеві. Паралельно Клоппа пов'язують із мадридським "Реалом", де його розглядають як тренера на довгострокову перспективу. Офіційних коментарів від сторін наразі не надходило.

Після призначення в структуру Red Bull Юрген Клопп обійняв посаду керівника глобального футбольного підрозділу. До його зони відповідальності входили стратегічний розвиток усіх клубів системи, координація спортивної філософії, контроль кадрових рішень і консультування з питань тренерських призначень та селекційної політики.

Клопп не працював із командою безпосередньо, а займався управлінськими та методологічними завданнями. За період його роботи структура продовжила функціонувати в колишньому форматі.

