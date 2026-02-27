Видео
Главная Спорт Манчестер Юнайтед поменяет Каррика на тренера Роналду

Манчестер Юнайтед поменяет Каррика на тренера Роналду

Дата публикации 27 февраля 2026 00:20
Манчестер Юнайтед рассматривает Мартинеса на должность главного тренера
Действующий главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррик. Фото: Reuters

Роберто Мартинес рассматривается руководством "Манчестер Юнайтед" как потенциальный главный тренер команды. Испанец включен в шорт-лист клуба.

Об этом сообщил журналист Бен Джейкобс для The United Stand в соцсети X, передает портал Новини.LIVE.

Роберто Мартінес
Роберто Мартинес. Фото: Reuters

Возможный уход из сборной Португалии

По информации источника, в клубе ожидают, что 52-летний специалист летом может покинуть сборную Португалии. Мартинес возглавляет национальную команду с января 2023 года, а его контракт действует до конца июля 2026-го.

Под его руководством португальцы выиграли Лигу наций в 2025 году. Команда демонстрировала стабильные результаты в официальных турнирах, что усилило репутацию тренера на международном уровне.

В СМИ сейчас активно распространяются слухи о возвращении Криштиану Роналду. У португальца с Мартинесом очень хорошие взаимоотношения.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" тренирует Майкл Кэррик. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Несмотря на хорошие результаты клуба, части менеджмента хочется сменить его на более известного специалиста.

Напомним, линейный чемпион мира в хевивейте Александр Усик мог подписать контракт с владельцами UFC.

В Верховной Раде сообщили, что украинского топового игрока в шашки мобилизовали в штурмовое подразделение.

Автор:
Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
