Україна
Манчестер Юнайтед очолить тренер, якого підберуть під повернення Роналду

Манчестер Юнайтед очолить тренер, якого підберуть під повернення Роналду

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 00:20
МЮ може очолити Роберто Мартінес — він добре підійде Роналду
Чинний главний тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Каррік. Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед" вивчає можливість запрошення Роберто Мартінеса на посаду головного тренера. Фахівець входить до короткого списку кандидатів.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс для The United Stand у соцмережі X, передає портал Новини.LIVE.

Читайте також:
Роберто Мартінес
Роберто Мартінес. Фото: Reuters

Можливий відхід зі збірної Португалії

За інформацією джерела, у клубі очікують, що 52-річний спеціаліст влітку може залишити збірну Португалії. Мартінес очолює національну команду з січня 2023 року, а його контракт чинний до кінця липня 2026-го.

Під його керівництвом португальці виграли Лігу націй у 2025 році. Команда демонструвала стабільні результати в офіційних турнірах, що посилило репутацію тренера на міжнародному рівні.

В ЗМІ наразі активно розповсюджуються чутки про повернення Кріштіану Роналду. У португальця з Мартінесом дуже хороші взаємовідносини.

Наразі "Манчестер Юнайтед" тренує Майкл Керрік. Його контракт із клубом розрахований до літа 2026 року. Попри хороші результати клубу, частині менеджменту хочеться змінити його на більш відомого фахівця.

Нагадаємо, лінійний чемпион світу в хевівейті Олександр Усик міг підписати контракт з власниками UFC.

У Верховній Раді повідомили, що українського топового гравця в шашки мобілізували у штурмовий підрозділ.

футбол Манчестер Юнайтед Роберто Мартінес АПЛ Майкл Каррік
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
