Нагельсман може очолити Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед почав перемовини з головним тренером збірної Німеччини
Чинний головний тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Керрік може покинути команду. Наразі менеджмент уже веде перемовини з головним тренером збірної Німеччини Юліаном Нагельсманном.
Про майбутній перехід Нагельсманна повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Topskills Sports UK.
Нагельсманн очолить "Манчестер Юнайтед"
Наразі відомо, що "Манчестер Юнайтед" розпочав попередні контакти з головним тренером збірної Німеччини. Джерело стверджує, що ініціатором активізації перемовин виступає керівник відділу підбору персоналу клубу Крістофер Вівелл, який високо оцінює стиль роботи німецького спеціаліста.
У керівництві "Юнайтед" вважають, що Нагельсманн може стати тренером, здатним вибудувати домінуючий проєкт в АПЛ, подібно до того, як це свого часу зробив Юрген Клопп у "Ліверпулі". Технічний блок клубу особливо відзначає тактичну гнучкість німця.
Після посилення впливу співвласника клубу сера Джима Реткліффа позиції Вівелла в структурі стали вагомішими.
Водночас ключові гравці, зокрема Бруну Фернандеш, підтримують нинішнього виконувача обов’язків головного тренера Майкла Керріка. За даними джерела, майбутнє португальця в клубі частково залежить від рішення щодо тренерської посади та умов нового контракту.
