Нагельсман може очолити Манчестер Юнайтед

Чинний головний тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Керрік може покинути команду. Наразі менеджмент уже веде перемовини з головним тренером збірної Німеччини Юліаном Нагельсманном.

Про майбутній перехід Нагельсманна повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Topskills Sports UK.

Юліан Нагельсман. Фото: Reuters

Нагельсманн очолить "Манчестер Юнайтед"

Наразі відомо, що "Манчестер Юнайтед" розпочав попередні контакти з головним тренером збірної Німеччини. Джерело стверджує, що ініціатором активізації перемовин виступає керівник відділу підбору персоналу клубу Крістофер Вівелл, який високо оцінює стиль роботи німецького спеціаліста.

У керівництві "Юнайтед" вважають, що Нагельсманн може стати тренером, здатним вибудувати домінуючий проєкт в АПЛ, подібно до того, як це свого часу зробив Юрген Клопп у "Ліверпулі". Технічний блок клубу особливо відзначає тактичну гнучкість німця.

Після посилення впливу співвласника клубу сера Джима Реткліффа позиції Вівелла в структурі стали вагомішими.

Водночас ключові гравці, зокрема Бруну Фернандеш, підтримують нинішнього виконувача обов’язків головного тренера Майкла Керріка. За даними джерела, майбутнє португальця в клубі частково залежить від рішення щодо тренерської посади та умов нового контракту.

