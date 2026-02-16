Видео
Дата публикации 16 февраля 2026 13:38
Нагельсман может возглавить Манчестер Юнайтед
Юлиан Нагельсман. Фото: Reuters

Действующий главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик может покинуть команду. Сейчас менеджмент уже ведет переговоры с главным тренером сборной Германии Юлианом Нагельсманном.

О предстоящем переходе Нагельсманна сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Topskills Sports UK.

Юлиан Нагельсманн
Нагельсманн возглавит "Манчестер Юнайтед"

Известно, что "Манчестер Юнайтед" начал предварительные контакты с главным тренером сборной Германии. Источник утверждает, что инициатором активизации переговоров выступает руководитель отдела подбора персонала клуба Кристофер Уивелл, который высоко оценивает стиль работы немецкого специалиста.

В руководстве "Юнайтед" считают, что Нагельсманн может стать тренером, способным выстроить доминирующий проект в АПЛ, подобно тому, как это в свое время сделал Юрген Клопп в "Ливерпуле". Технический блок клуба особо отмечает тактическую гибкость немца.

После усиления влияния совладельца клуба сэра Джима Рэтклиффа позиции Уивелла в структуре стали более весомыми.

В то же время ключевые игроки, в том числе Бруну Фернандеш, поддерживают нынешнего исполняющего обязанности главного тренера Майкла Кэррика. По данным источника, будущее португальца в клубе частично зависит от решения относительно тренерской должности и условий нового контракта.

Напомним, ранее киевское "Динамо" отказалось покупать игрока с огромным талантом и перспективами, который сделал пять голевых действий в трех матчах.

Французский "ПСЖ" может продать Илью Забарного в клубы АПЛ.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
