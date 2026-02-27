Мбаппе може пропустити ЧС-2026 через травму

Кіліан Мбаппе під час матчу. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Лідер мадридського "Реала" Кіліан Мбаппе й надалі розглядає варіанти консервативного лікування травмованого коліна, яке дається взнаки ще з грудня 2025 року.

Існує ймовірність, що через операцію капітан збірної Франції може пропустити Кубок Світу-2026, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на AS.

Матч проти "Бенфіки" став не першим, який француз пропустив через дискомфорт у лівому коліні. Кіліан Мбаппе має намір отримати максимально точний діагноз, щоб вибудувати план відновлення з прицілом на чемпіонат світу, який пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року.

Кіліан Мбаппе на полі. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Пріоритет Мбаппе — ніякої операції

Мбаппе не розглядає варіант хірургічного втручання, оскільки операція поставить під загрозу його участь у світовій першості. Разом із медичним штабом "Реала" він вивчає альтернативні способи лікування, які дадуть змогу усунути біль та зберегти ігрову форму.

Наразі терміни повернення 27-річного нападника залишаються невизначеними. Раніше повідомлялося, що він пропустить ще два матчі Ла-Ліги і, можливо, гру 1 8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Манчестер Сіті" або "Спортінга".

