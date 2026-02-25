ФІФА готує серйозні зміни у футболі перед ЧС-2026

Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) готується схвалити пакет змін до правил гри, які можуть запровадити вже під час чемпіонату світу 2026 року під егідою ФІФА.

Основна мета нововведень полягає в тому, щоб прискорити темп матчів та скоротити затримки під час відновлення гри, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ESPN.

Серед ключових пропозицій передбачається введення п'ятисекундного відліку при виконанні вкидань і ударів від воріт. Якщо гравець затягує рестарт матчу, арбітр зможе почати візуальний відлік. У разі порушення право на вкидання перейде супернику, а в разі навмисної затримки удару від воріт буде призначено кутовий.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Jairo Cassiani

Нові повноваження VAR

Також розглядається обмеження в 10 секунд на проведення замін. У разі перевищення ліміту команда тимчасово залишиться в меншості. Окрім того, у ФІФА пропонують єдиний хвилинний ліміт на перебування травмованого гравця за межами поля, щоб уніфікувати підхід у всіх турнірах.

Окремі зміни стосуються системи відеоповторів. VAR зможе оперативно перевіряти призначення кутових, коректність другої жовтої картки, а також випадки помилкового попередження або вилучення не того гравця. Нові правила мають офіційно набути чинності з 1 липня, проте ЧС-2026 може стати першим великим турніром, де їх застосують достроково.

