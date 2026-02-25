Відео
У ФІФА знайшли спосіб прискорити матчі ЧС-2026

У ФІФА знайшли спосіб прискорити матчі ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 25 лютого 2026 13:45
ФІФА готує серйозні зміни у футболі перед ЧС-2026
Воротар збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) готується схвалити пакет змін до правил гри, які можуть запровадити вже під час чемпіонату світу 2026 року під егідою ФІФА.

Основна мета нововведень полягає в тому, щоб прискорити темп матчів та скоротити затримки під час відновлення гри, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на ESPN.

Читайте також:

Серед ключових пропозицій передбачається введення п'ятисекундного відліку при виконанні вкидань і ударів від воріт. Якщо гравець затягує рестарт матчу, арбітр зможе почати візуальний відлік. У разі порушення право на вкидання перейде супернику, а в разі навмисної затримки удару від воріт буде призначено кутовий.

Джанни Инфантино
Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters/Jairo Cassiani

Нові повноваження VAR

Також розглядається обмеження в 10 секунд на проведення замін. У разі перевищення ліміту команда тимчасово залишиться в меншості. Окрім того, у ФІФА пропонують єдиний хвилинний ліміт на перебування травмованого гравця за межами поля, щоб уніфікувати підхід у всіх турнірах.

Окремі зміни стосуються системи відеоповторів. VAR зможе оперативно перевіряти призначення кутових, коректність другої жовтої картки, а також випадки помилкового попередження або вилучення не того гравця. Нові правила мають офіційно набути чинності з 1 липня, проте ЧС-2026 може стати першим великим турніром, де їх застосують достроково.

Нагадаємо, український футболіст Михайло Мудрик уже незабаром отримає право повернутися до тренувань із "Челсі".

Лідер лондонського "Челсі" Коул Палмер уже влітку може поповнити склад одного з головних суперників "синіх" в АПЛ.

спорт футбол ФІФА ЧС-2026 з футболу cистема VAR футбольні правила
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
