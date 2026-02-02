Відео
Головна Спорт ФІФА виступила за повернення Росії у футбол, але отримала потужну протидію

ФІФА виступила за повернення Росії у футбол, але отримала потужну протидію

Ua ru
Дата публікації: 2 лютого 2026 22:15
Інфантіно виступив за повернення Росії у футбол, але отримав жорстку реакцію
Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що виступає за повернення Росії до міжнародного футболу. Він закликав переглянути підхід до відсторонення країн від змагань.

Про цю позицію Інфантіно повідомив в інтерв'ю Sky Sports.

Читайте також:
Джанни Инфантино
Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

Інфантіно мріє про повернення росіян

Інфантіно заявив, що чинний бан, на його думку, не дав бажаного ефекту й лише посилив розчарування та ворожнечу. Тому він вважає, що участь росіян у матчах за межами країни могла б мати об’єднавчий ефект, а ФІФА загалом має прагнути не ізолювати національні федерації від дій політичного керівництва їхніх держав.

Очільник ФІФА також висловив ідею закріпити в статуті організації норму, яка унеможливила б відсторонення країн від міжнародного футболу. За його словами, у розділеному й агресивному світі саме спорт і футбол зокрема мають залишатися майданчиком для взаємодії.

Зазначимо, що Росія відсторонена від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА з 2022 року — після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Реакція України

На заяви Інфантіно жорстко відреагувала Українська асоціація футболу. В УАФ наголосили, що війна проти України триває, атаки на цивільну інфраструктуру не припиняються, а мільйони людей залишаються без базових умов для життя.

В УАФ вважають, що відсторонення росіян є дієвим інструментом тиску на агресора, а їхнє повернення створить загрозу безпеці та цілісності змагань.

"Ми не погоджуємося з твердженням, що бан проти агресора не працює. Ми вважаємо відсторонення від участі у змаганнях ефективним методом тиску на агресора. Потенційна реінтеграція будь-яких збірних Росії ставить під загрозу безпеку та цілісність проведення змагань", — йдеться в заяві УАФ.

ФІФА не підтримала Інфантіно

За інформацією джерела, наразі серед європейських членів ФІФА існує протидія ініціативі Інфантіно.

Намір Джанні наразі неможливо реалізувати, оскільки країни, які виступають проти допуску росіян, є найвпливовішими членами організації та її ключовими фінансовими донорами.

Завдяки позиції європейських країн Рада ФІФА наразі не планує виносити це питання на голосування.

Нагадаємо, чемпіон світу з боксу в надважкій вазі Олександр Усик не став вітатись з росіянами.

Призер Олімпіади в Токіо Михайло Кохан натякнув, що росіяни під час відсторонення від змагань вживають допінг.

санкції проти Росії Збірна Росії з футболу Джанні Інфантіно ФІФА російські спортсмени
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
