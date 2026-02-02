Інфантіно виступив за повернення Росії у футбол, але отримав жорстку реакцію

ФІФА виступила за повернення Росії у футбол, але отримала потужну протидію
Президент ФІФА Джанні Інфантіно заявив, що виступає за повернення Росії до міжнародного футболу. Він закликав переглянути підхід до відсторонення країн від змагань.
Про цю позицію Інфантіно повідомив в інтерв'ю Sky Sports.
Інфантіно мріє про повернення росіян
Інфантіно заявив, що чинний бан, на його думку, не дав бажаного ефекту й лише посилив розчарування та ворожнечу. Тому він вважає, що участь росіян у матчах за межами країни могла б мати об’єднавчий ефект, а ФІФА загалом має прагнути не ізолювати національні федерації від дій політичного керівництва їхніх держав.
Очільник ФІФА також висловив ідею закріпити в статуті організації норму, яка унеможливила б відсторонення країн від міжнародного футболу. За його словами, у розділеному й агресивному світі саме спорт і футбол зокрема мають залишатися майданчиком для взаємодії.
Зазначимо, що Росія відсторонена від турнірів під егідою ФІФА та УЄФА з 2022 року — після початку повномасштабного вторгнення в Україну.
Реакція України
На заяви Інфантіно жорстко відреагувала Українська асоціація футболу. В УАФ наголосили, що війна проти України триває, атаки на цивільну інфраструктуру не припиняються, а мільйони людей залишаються без базових умов для життя.
В УАФ вважають, що відсторонення росіян є дієвим інструментом тиску на агресора, а їхнє повернення створить загрозу безпеці та цілісності змагань.
"Ми не погоджуємося з твердженням, що бан проти агресора не працює. Ми вважаємо відсторонення від участі у змаганнях ефективним методом тиску на агресора. Потенційна реінтеграція будь-яких збірних Росії ставить під загрозу безпеку та цілісність проведення змагань", — йдеться в заяві УАФ.
ФІФА не підтримала Інфантіно
За інформацією джерела, наразі серед європейських членів ФІФА існує протидія ініціативі Інфантіно.
Намір Джанні наразі неможливо реалізувати, оскільки країни, які виступають проти допуску росіян, є найвпливовішими членами організації та її ключовими фінансовими донорами.
Завдяки позиції європейських країн Рада ФІФА наразі не планує виносити це питання на голосування.
