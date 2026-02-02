Инфантино выступил за возвращение России в футбол, но получил жесткую реакцию

Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что выступает за возвращение России в международный футбол. Он призвал пересмотреть подход к отстранению стран от соревнований.

Об этой позиции Инфантино сообщил в интервью Sky Sports.

Инфантино мечтает о возвращении россиян

Инфантино заявил, что действующий бан, по его мнению, не дал желаемого эффекта и лишь усилил разочарование и вражду. Поэтому он считает, что участие россиян в матчах за пределами страны могло бы иметь объединяющий эффект, а ФИФА в целом должна стремиться не изолировать национальные федерации от действий политического руководства их государств.

Глава ФИФА также высказал идею закрепить в уставе организации норму, которая сделала бы невозможным отстранение стран от международного футбола. По его словам, в разделенном и агрессивном мире именно спорт и футбол в частности должны оставаться площадкой для взаимодействия.

Отметим, что Россия отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года — после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Реакция Украины

На заявления Инфантино жестко отреагировала Украинская ассоциация футбола. В УАФ отметили, что война против Украины продолжается, атаки на гражданскую инфраструктуру не прекращаются, а миллионы людей остаются без базовых условий для жизни.

В УАФ считают, что отстранение россиян является действенным инструментом давления на агрессора, а их возвращение создаст угрозу безопасности и целостности соревнований.

"Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований", — говорится в заявлении УАФ.

ФИФА не поддержала Инфантино

По информации источника, сейчас среди европейских членов ФИФА существует противодействие инициативе Инфантино.

Намерение Джанни пока невозможно реализовать, поскольку страны, выступающие против допуска россиян, являются самыми влиятельными членами организации и ее ключевыми финансовыми донорами.

Благодаря позиции европейских стран Совет ФИФА пока не планирует выносить этот вопрос на голосование.

