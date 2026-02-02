Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт ФИФА выступила за возвращение России в футбол, но получила мощный отпор

ФИФА выступила за возвращение России в футбол, но получила мощный отпор

Ua ru
Дата публикации 2 февраля 2026 22:15
Инфантино выступил за возвращение России в футбол, но получил жесткую реакцию
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что выступает за возвращение России в международный футбол. Он призвал пересмотреть подход к отстранению стран от соревнований.

Об этой позиции Инфантино сообщил в интервью Sky Sports.

Реклама
Читайте также:
Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters

Инфантино мечтает о возвращении россиян

Инфантино заявил, что действующий бан, по его мнению, не дал желаемого эффекта и лишь усилил разочарование и вражду. Поэтому он считает, что участие россиян в матчах за пределами страны могло бы иметь объединяющий эффект, а ФИФА в целом должна стремиться не изолировать национальные федерации от действий политического руководства их государств.

Глава ФИФА также высказал идею закрепить в уставе организации норму, которая сделала бы невозможным отстранение стран от международного футбола. По его словам, в разделенном и агрессивном мире именно спорт и футбол в частности должны оставаться площадкой для взаимодействия.

Отметим, что Россия отстранена от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года — после начала полномасштабного вторжения в Украину.

Реакция Украины

На заявления Инфантино жестко отреагировала Украинская ассоциация футбола. В УАФ отметили, что война против Украины продолжается, атаки на гражданскую инфраструктуру не прекращаются, а миллионы людей остаются без базовых условий для жизни.

В УАФ считают, что отстранение россиян является действенным инструментом давления на агрессора, а их возвращение создаст угрозу безопасности и целостности соревнований.

"Мы не согласны с утверждением, что бан против агрессора не работает. Мы считаем отстранение от участия в соревнованиях эффективным методом давления на агрессора. Потенциальная реинтеграция любых сборных России ставит под угрозу безопасность и целостность проведения соревнований", — говорится в заявлении УАФ.

ФИФА не поддержала Инфантино

По информации источника, сейчас среди европейских членов ФИФА существует противодействие инициативе Инфантино.

Намерение Джанни пока невозможно реализовать, поскольку страны, выступающие против допуска россиян, являются самыми влиятельными членами организации и ее ключевыми финансовыми донорами.

Благодаря позиции европейских стран Совет ФИФА пока не планирует выносить этот вопрос на голосование.

Напомним, чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик не стал здороваться с россиянами.

Призер Олимпиады в Токио Михаил Кохан намекнул, что россияне во время отстранения от соревнований употребляют допинг.

санкции против России Сборная России по футболу Джанни Инфантино ФИФА российские спортсмены
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации