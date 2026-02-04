Відео
ФІФА жорстко розкритикували через організацію проблем ЧС-2026

ФІФА жорстко розкритикували через організацію проблем ЧС-2026

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 12:24
ФІФА різко розкритикували за ЧС-2026 і передрекли проблеми з глядачами
Президент ФІФА Джанні Інфантіно (ліворуч) та тренер Арсен Венгер. Фото: Reuters/Ian Walton

До початку 23-го Кубка Світу з футболу залишилося кілька місяців. Останніми тижнями активізувалася критика ФІФА через рішення керівництва організації.

Однією з проблем є бажання Федерації заробити буквально на всьому, повідомляє Daily Mail Sport.

Чемпіонат світу-2026 з футболу пройде з 11 червня по 19 липня. У турнірі візьме участь рекордна кількість учасників. До США, Канади та Мексики приїдуть 48 національних команд та мільйони вболівальників. Однак комфортні умови їм не гарантовані.

Джанни Инфантино
Джанні Інфантіно виступає перед глядачами. Фото: Reuters/Ricardo Moraes

Чергова проблема на ЧС-2026

Британські журналісти написали, що ФІФА просто не готова до організації стільки масштабного турніру. Але це не впливає на апетити Джанні Інфантіно та його колег. Приміром, неприємна ситуація складається зі стоянками біля стадіонів, на яких пройдуть матчі турніру.

Ситуація з квитками на поєдинки ускладнюється тим, що ФІФА продає оренду місць на паркуваннях під час матчів по 300 доларів. Однак це не означає, що приїзд на футбольну подію буде комфортним для глядачів.

Стоянки розташовані досить далеко від стадіонів. Приміром, у місті Інглвуд, Каліфорнія, вболівальникам доведеться пройти понад півтора кілометра від стоянки до "Соу-Фай Стедіум". Згідно із заявами ЗМІ, це лише одна з багатьох проблем, яку ФІФА не поспішає вирішувати.

Нагадаємо, дружина Олександра Зінченка злякалася реакції вболівальників із Нідерландів на трансфер її чоловіка в "Аякс".

Вболівальники в Україні отримають можливість у прямому ефірі побачити церемонію відкриття зимових ОІ-2026.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
