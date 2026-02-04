Видео
ФИФА жестко раскритиковали из-за организации проблем ЧМ-2026

ФИФА жестко раскритиковали из-за организации проблем ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 12:24
ФИФА резко раскритиковали за ЧМ-2026 и предрекли проблемы со зрителями
Президент ФИФА Джанни Инфантино (слева) и тренер Арсен Венгер. Фото: Reuters/Ian Walton

До начала 23-го Кубка Мира по футболу осталось несколько месяцев. В последние недели активизировалась критика ФИФА из-за решений руководства организации. 

Одной из проблем является желание Федерации заработать буквально на всем, сообщает Daily Mail Sport

Читайте также:

Чемпионат мира-2026 по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. В турнире примет участие рекордное количество участников. В США, Канаду и Мексику приедут 48 национальных команд и миллионы болельщиков. Однако комфортные условия им не гарантированы. 

Джанни Инфантино
Джанни Инфантино выступает перед зрителями. Фото: Reuters/Ricardo Moraes

Очередная проблема на ЧМ-2026 

Британские журналисты написали, что ФИФА попросту не готова к организации столько масштабного турнира. Но это не влияет на аппетиты Джанни Инфантино и его коллег. К примеру, неприятная ситуация складывается с парковками возле стадионов, на которых пройдут матчи турнира. 

Ситуация с билетами на поединки усугубляется тем, что ФИФА продает аренду мест на парковках во время матчей по 300 долларов. Однако это не означает, что приезд на футбольное событие будет комфортным для зрителей. 

Парковки расположены достаточно далеко от стадионов. К примеру, в городе Инглвуд, Калифорния, болельщикам придется пройти более полутора километров от парковки до "Соу-Фай Стэдиум". Согласно заявлениям СМИ, это лишь одна из многих проблем, которую ФИФА не торопится решать. 

Напомним, жена Александра Зинченко испугалась реакции болельщиков из Нидерландов на трансфер ее мужа в "Аякс". 

Болельщики в Украине получат возможность в прямом эфире увидеть церемонию открытия зимних ОИ-2026. 

