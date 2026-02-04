Эстонские клубы требуют от УЕФА прекратить выплаты россиянам

Штаб-квартира УЕФА. Фото: UEFA.com

Несмотря на отстранение российских футбольных клубов от международных турниров, они и в дальнейшем получают платежи солидарности от УЕФА. Также России автоматически начисляют баллы в таблицу коэффициентов.

Против выплат солидарности для российских клубов официально выступили 28 эстонских клубов, сообщил портал Err.ee.

Известно, что 28 эстонских клубов совместно обратились с письмом к генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису. В обращении говорится о необходимости остановить выплаты солідарности российским командам, которые, несмотря на отстранение от еврокубков, продолжают получать средства на развитие детского футбола.

По имеющейся информации, к старту текущего сезона общая сумма таких выплат для клубов из России достигла 10 миллионов евро. В письме отмечается, что с юридической точки зрения прекращение финансирования требует отдельного решения исполнительного комитета УЕФА, и именно с этой целью было инициировано обращение.

Авторы письма связывают актуальность вопроса с заявлениями президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении России в международный футбол.

По мнению эстонских клубов, это свидетельствует о том, что тема реинтеграции россиян может быть вынесена на обсуждение исполнительного комитета УЕФА уже в конце февраля.

Эстонские клубы считают дальнейшие выплаты России циничными и противоречащими этическим принципам европейского футбольного сообщества.

Отдельно авторы письма выразили надежду, что президент Эстонской футбольной ассоциации Айвар Похлак, который представляет страну в исполнительном комитете УЕФА, поддержит позицию о прекращении финансирования и выступит против возвращения российских клубов к международным соревнованиям.

