Главная Спорт Футбольные клубы Эстонии призвали УЕФА перестать платить деньги россиянам

Футбольные клубы Эстонии призвали УЕФА перестать платить деньги россиянам

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 07:41
Эстонские клубы требуют от УЕФА прекратить выплаты россиянам
Штаб-квартира УЕФА. Фото: UEFA.com

Несмотря на отстранение российских футбольных клубов от международных турниров, они и в дальнейшем получают платежи солидарности от УЕФА. Также России автоматически начисляют баллы в таблицу коэффициентов.

Против выплат солидарности для российских клубов официально выступили 28 эстонских клубов, сообщил портал Err.ee.

Читайте также:
Президент УЕФА Александер Чеферин
Президент УЕФА Александер Чеферин. Фото: Reuters/Stephane Mahe

Эстонские клубы призвали прекратить финансирование россиян

Известно, что 28 эстонских клубов совместно обратились с письмом к генеральному секретарю УЕФА Теодору Теодоридису. В обращении говорится о необходимости остановить выплаты солідарности российским командам, которые, несмотря на отстранение от еврокубков, продолжают получать средства на развитие детского футбола.

По имеющейся информации, к старту текущего сезона общая сумма таких выплат для клубов из России достигла 10 миллионов евро. В письме отмечается, что с юридической точки зрения прекращение финансирования требует отдельного решения исполнительного комитета УЕФА, и именно с этой целью было инициировано обращение.

Авторы письма связывают актуальность вопроса с заявлениями президента ФИФА Джанни Инфантино о возможном возвращении России в международный футбол.

По мнению эстонских клубов, это свидетельствует о том, что тема реинтеграции россиян может быть вынесена на обсуждение исполнительного комитета УЕФА уже в конце февраля.

Эстонские клубы считают дальнейшие выплаты России циничными и противоречащими этическим принципам европейского футбольного сообщества.

Отдельно авторы письма выразили надежду, что президент Эстонской футбольной ассоциации Айвар Похлак, который представляет страну в исполнительном комитете УЕФА, поддержит позицию о прекращении финансирования и выступит против возвращения российских клубов к международным соревнованиям.

Напомним, ранее жена украинского легионера "Аякса" Александра Зинченко была напугана фанатами нового клуба мужа.

Криштиану Роналду неожиданно устроил скандал и покинул "Аль-Наср".

футбол УЕФА платежи деньги российские спортсмены
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
