Естонські клуби вимагають від УЄФА припинити виплати росіянам

Попри відсторонення російських футбольних клубів від міжнародних турнірів, вони й надалі отримують платежі солідарності від УЄФА. Також Росії автоматично нараховують бали в таблицю коефіцієнтів.

Проти виплат солідарності для російських клубів офіційно виступили 28 естонських клубів, повідомив портал Err.ee.

Естонські клуби закликали припинити фінансування росіян

Наразі відомо, що 28 естонських клубів спільно звернулися з листом до генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса. У зверненні йдеться про необхідність зупинити виплати солідарності російським командам, які, попри відсторонення від єврокубків, продовжують отримувати кошти на розвиток дитячого футболу.

За наявною інформацією, до старту поточного сезону загальна сума таких виплат для клубів із Росії сягнула 10 мільйонів євро. У листі наголошується, що з юридичного погляду припинення фінансування потребує окремого рішення виконавчого комітету УЄФА, і саме з цією метою було ініційовано звернення.

Автори листа пов’язують актуальність питання із заявами президента ФІФА Джанні Інфантіно щодо можливого повернення Росії до міжнародного футболу.

На думку естонських клубів, це свідчить про те, що тема реінтеграції росіян може бути винесена на обговорення виконавчого комітету УЄФА вже наприкінці лютого.

Естонські клуби вважають подальші виплати Росії цинічними та такими, що суперечать етичним принципам європейської футбольної спільноти.

Окремо автори листа висловили сподівання, що президент Естонської футбольної асоціації Айвар Похлак, який представляє країну у виконавчому комітеті УЄФА, підтримає позицію щодо припинення фінансування та виступить проти повернення російських клубів до міжнародних змагань.

