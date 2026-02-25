Видео
Главная Спорт В ФИФА нашли способ ускорить темп футбольных матчей на ЧМ-2026

Ua ru
Дата публикации 25 февраля 2026 13:45
ФИФА внесет ряд правок в правила футбола перед Кубком Мира-2026
Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма. Фото: Reuters/Jason Cairnduff

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) планирует утвердить ряд изменений в правилах игры, которые могут быть применены уже на ЧМ-2026 под эгидой ФИФА.

Основная цель нововведений заключается в том, чтобы ускорить темп матчей и сократить задержки при возобновлении игры, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ESPN.

Среди ключевых предложений предполагается введение пятисекундного отсчета при выполнении вбрасываний и ударов от ворот. Если игрок затягивает рестарт матча, арбитр сможет начать визуальный отсчет. В случае нарушения право на вбрасывание перейдет сопернику, а при умышленной задержке удара от ворот будет назначен угловой. 

Джанни Инфантино
Президент ФИФА Джанни Инфантино. Фото: Reuters/Jairo Cassiani

Новые полномочия VAR

Также рассматривается ограничение в 10 секунд на проведение замен. При превышении лимита команда временно останется в меньшинстве. Кроме того, в ФИФА предлагается единый минутный лимит на нахождение травмированного игрока за пределами поля, чтобы унифицировать подход во всех турнирах.

Отдельные изменения касаются системы видеоповторов. VAR сможет оперативно проверять назначения угловых, корректность второй желтой карточки, а также случаи ошибочного предупреждения или удаления не того игрока. Новые правила должны официально вступить в силу с 1 июля, однако ЧМ-2026 может стать первым крупным турниром, где их применят досрочно. 

Напомним, украинский футболист Михаил Мудрик уже скоро получит право вернуться к тренировкам с "Челси". 

Лидер лондонского "Челси" Коул Палмер уже летом может пополнить состав одного из главных соперников "синих" в АПЛ. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
