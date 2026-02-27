Відео
Головна Спорт Реал — Манчестер Сіті та інші пари 1/16 Ліги чемпіонів

Реал — Манчестер Сіті та інші пари 1/16 Ліги чемпіонів

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 16:32
Ракитич спровокував курйоз під час жеребкування Ліги чемпіонів
Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Pierre Albouy

Ексхавбек "Барселони" Іван Ракітіч долучився до церемонії жеребкування 1/16 фіналу турніру УЄФА. Колишнього футболіста запросили провести процедуру визначення суперників для однієї з пар плей оф.

У мережі обговорюють не тільки результати жеребкування, а й курйоз із Ракітічем, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Під час процедури хорват вибрав кулю з групи команд, які посіли сьоме та восьме місця у відбірковому етапі. Однак йому знадобилося кілька секунд, щоб відкрити пластикову капсулу та дістати картку з назвою клубу.

Иван Ракитич
Іван Ракітіч під час жеребкування. Фото: Reuters/Pierre Albouy

Незручний момент у прямому ефірі

Ведучий церемонії УЄФА спробував розрядити обстановку, а сам Ракітіч витер руки об жилет та пожартував про можливу причину затримки. У підсумку йому довелося звернутися по допомогу, після чого стало відомо, що суперником стане "Манчестер Сіті", який зустрінеться з "Реалом".

Жеребьевка Лиги чемпионов
Підсумки жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів. Фото: скриншот "Футбол України"

Інцидент на церемонії жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА швидко розійшовся в соціальних мережах після публікації відео телекомпанією TNT Sports. Незважаючи на епізод, церемонія була завершена без додаткових затримок.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробная версия Premium закончилась

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
