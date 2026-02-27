Ракитич спровокував курйоз під час жеребкування Ліги чемпіонів

Жеребкування плей-офф Ліги чемпіонів. Фото: Reuters/Pierre Albouy

Ексхавбек "Барселони" Іван Ракітіч долучився до церемонії жеребкування 1/16 фіналу турніру УЄФА. Колишнього футболіста запросили провести процедуру визначення суперників для однієї з пар плей оф.

У мережі обговорюють не тільки результати жеребкування, а й курйоз із Ракітічем, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Під час процедури хорват вибрав кулю з групи команд, які посіли сьоме та восьме місця у відбірковому етапі. Однак йому знадобилося кілька секунд, щоб відкрити пластикову капсулу та дістати картку з назвою клубу.

Іван Ракітіч під час жеребкування. Фото: Reuters/Pierre Albouy

Незручний момент у прямому ефірі

Ведучий церемонії УЄФА спробував розрядити обстановку, а сам Ракітіч витер руки об жилет та пожартував про можливу причину затримки. У підсумку йому довелося звернутися по допомогу, після чого стало відомо, що суперником стане "Манчестер Сіті", який зустрінеться з "Реалом".

Підсумки жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів. Фото: скриншот "Футбол України"

Інцидент на церемонії жеребкування Ліги чемпіонів УЄФА швидко розійшовся в соціальних мережах після публікації відео телекомпанією TNT Sports. Незважаючи на епізод, церемонія була завершена без додаткових затримок.

Нагадаємо, відомий український спортсмен опинився на фронті, скандал дійшов до Верховної Ради.

Суперниця Ярослави Магучіх та Юлії Левченко набирає форму і готується до серйозної конкуренції з українками.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася