Топич продемонструвала готовність конкурувати з Магучіх

Топич оновила рекорд та встановила національне досягнення Сербії
Сербська стрибунка у висоту Ангеліна Топич підсумувала свої виступи на турнірі в Банській Бистриці результатом, який став знаковим як для неї особисто, так і для всієї країни. Змагання відбувалися у приміщенні та входили до програми Континентального туру.
Ангеліна Топич вважається однією з найсильніших легкоатлеток світу і регулярно змагається з Ярославою Магучіх, повідомляє портал Новини.LIVE.
Для Ангеліни Топич це був третій старт у новому зимовому сезоні, і в кожному з них вона піднімалася на п'єдестал. Раніше спортсменка виграла турнір у Лодзі, де повторила особистий рекорд 1.98 м, а потім стала першою на змаганнях у Белграді з результатом 1.96 м.
Нова планка в кар'єрі Топич
У Банській Бистриці сербська спортсменка перемогла, подолавши 1.98 м, після чого замовила висоту 2.00 м і взяла її з другої спроби. Цей результат став її новим особистим рекордом та одночасно найвищим національним досягненням в історії Сербії в жіночих стрибках у висоту в приміщенні.
Ангеліна Топич є однією з провідних молодих легкоатлеток Європи, призеркою чемпіонатів континенту серед юніорів та молоді. На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі вона вважалася претенденткою на медаль, але не взяла участь у фінальному змаганні через травму щиколотки.
Нагадаємо, відомого українського спортсмена мобілізували попри право на острочку.
Чемпіон світу з боксу Олександр Усик готується до нового важливого етапу у своїй кар'єрі.
Читайте Новини.LIVE!