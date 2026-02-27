Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Топич оновила рекорд та встановила національне досягнення Сербії

Топич оновила рекорд та встановила національне досягнення Сербії

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 10:32
Топич продемонструвала готовність конкурувати з Магучіх
Ангеліна Топич із медаллю. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Сербська стрибунка у висоту Ангеліна Топич підсумувала свої виступи на турнірі в Банській Бистриці результатом, який став знаковим як для неї особисто, так і для всієї країни. Змагання відбувалися у приміщенні та входили до програми Континентального туру.

Ангеліна Топич вважається однією з найсильніших легкоатлеток світу і регулярно змагається з Ярославою Магучіх, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Для Ангеліни Топич це був третій старт у новому зимовому сезоні, і в кожному з них вона піднімалася на п'єдестал. Раніше спортсменка виграла турнір у Лодзі, де повторила особистий рекорд 1.98 м, а потім стала першою на змаганнях у Белграді з результатом 1.96 м.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нова планка в кар'єрі Топич

У Банській Бистриці сербська спортсменка перемогла, подолавши 1.98 м, після чого замовила висоту 2.00 м і взяла її з другої спроби. Цей результат став її новим особистим рекордом та одночасно найвищим національним досягненням в історії Сербії в жіночих стрибках у висоту в приміщенні.

Ангеліна Топич є однією з провідних молодих легкоатлеток Європи, призеркою чемпіонатів континенту серед юніорів та молоді. На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі вона вважалася претенденткою на медаль, але не взяла участь у фінальному змаганні через травму щиколотки.

Нагадаємо, відомого українського спортсмена мобілізували попри право на острочку.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик готується до нового важливого етапу у своїй кар'єрі.

спорт Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації