Топич продемонструвала готовність конкурувати з Магучіх

Ангеліна Топич із медаллю. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Сербська стрибунка у висоту Ангеліна Топич підсумувала свої виступи на турнірі в Банській Бистриці результатом, який став знаковим як для неї особисто, так і для всієї країни. Змагання відбувалися у приміщенні та входили до програми Континентального туру.

Ангеліна Топич вважається однією з найсильніших легкоатлеток світу і регулярно змагається з Ярославою Магучіх, повідомляє портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Для Ангеліни Топич це був третій старт у новому зимовому сезоні, і в кожному з них вона піднімалася на п'єдестал. Раніше спортсменка виграла турнір у Лодзі, де повторила особистий рекорд 1.98 м, а потім стала першою на змаганнях у Белграді з результатом 1.96 м.

Нова планка в кар'єрі Топич

У Банській Бистриці сербська спортсменка перемогла, подолавши 1.98 м, після чого замовила висоту 2.00 м і взяла її з другої спроби. Цей результат став її новим особистим рекордом та одночасно найвищим національним досягненням в історії Сербії в жіночих стрибках у висоту в приміщенні.

Ангеліна Топич є однією з провідних молодих легкоатлеток Європи, призеркою чемпіонатів континенту серед юніорів та молоді. На Олімпійських іграх 2024 року в Парижі вона вважалася претенденткою на медаль, але не взяла участь у фінальному змаганні через травму щиколотки.

Нагадаємо, відомого українського спортсмена мобілізували попри право на острочку.

Чемпіон світу з боксу Олександр Усик готується до нового важливого етапу у своїй кар'єрі.