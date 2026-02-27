Видео
Дата публикации 27 февраля 2026 10:32
Соперница Левченко и Магучих покорила 2.00 метра и вошла в историю
Ангелина Топич с медалью. Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Сербская прыгунья в высоту Ангелина Топич завершила выступление на турнире в Банской Бистрице с результатом, ставшим историческим для нее и для страны. Соревнования проходили в помещении в рамках Континентального тура.

Ангелина Топич считается одной из сильнейших легкоатлеток мира и регулярно соперничает с Ярославой Магучих, сообщает портал Новини.LIVE

Для Ангелины Топич это был третий старт в новом зимнем сезоне, и в каждом из них она поднималась на пьедестал. Ранее спортсменка выиграла турнир в Лодзи, где повторила личный рекорд 1.98 м, а затем стала первой на соревнованиях в Белграде с результатом 1.96 м. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новая планка в карьере Топич

В Банской Бистрице сербская спортсменгка победила, преодолев 1.98 м, после чего заказала высоту 2.00 м и взяла ее со второй попытки. Этот результат стал ее новым личным рекордом и одновременно самым высоким национальным достижением в истории Сербии в женских прыжках в высоту в помещении.

Ангелина Топич является одной из ведущих молодых легкоатлеток Европы, призером чемпионатов континента среди юниоров и молодежи. На Олимпийских играх 2024 года в Париже она считалась претенденткой на медаль, но не приняла участие в финальном соревновании из-за травмы щиколотки. 

спорт Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
