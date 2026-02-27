Соперница Левченко и Магучих покорила 2.00 метра и вошла в историю

Соперница Магучих и Левченко обновила рекорд — что известно
Сербская прыгунья в высоту Ангелина Топич завершила выступление на турнире в Банской Бистрице с результатом, ставшим историческим для нее и для страны. Соревнования проходили в помещении в рамках Континентального тура.
Ангелина Топич считается одной из сильнейших легкоатлеток мира и регулярно соперничает с Ярославой Магучих, сообщает портал Новини.LIVE.
Для Ангелины Топич это был третий старт в новом зимнем сезоне, и в каждом из них она поднималась на пьедестал. Ранее спортсменка выиграла турнир в Лодзи, где повторила личный рекорд 1.98 м, а затем стала первой на соревнованиях в Белграде с результатом 1.96 м.
Новая планка в карьере Топич
В Банской Бистрице сербская спортсменгка победила, преодолев 1.98 м, после чего заказала высоту 2.00 м и взяла ее со второй попытки. Этот результат стал ее новым личным рекордом и одновременно самым высоким национальным достижением в истории Сербии в женских прыжках в высоту в помещении.
Ангелина Топич является одной из ведущих молодых легкоатлеток Европы, призером чемпионатов континента среди юниоров и молодежи. На Олимпийских играх 2024 года в Париже она считалась претенденткой на медаль, но не приняла участие в финальном соревновании из-за травмы щиколотки.
