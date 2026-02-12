Геращенко показала готовность вмешаться в борьбу Магучих и Левченко

Ирина Геращенко перед турниром. Фото: instagram.com/ukrsportbase/

Украинская прыгунья в высоту Ирина Геращенко вернулась на международную арену с медалью. На этапе Золотого тура в помещении в Белграде призерка Олимпийских игр сразу заявила о себе, завершив соревнования на подиуме и показав лучший результат сезона.

Это был ее первый крупный старт после перерыва, связанного с рождением ребенка, сообщает портал Новини.LIVE.

Планку 1,91 м Ирина Геращенко преодолела со второй попытки. Именно эта высота и принесла ей гарантированную "бронзу". Прыжок получился уверенным и спокойным, без лишней суеты в секторе, где собрались титулованные соперницы.

Реакция Ирины Геращенко. Фото: instagram.com/gerashchenkoi/

Геращенко боролась до последнего

На отметке 1,94 м в борьбе оставались призеры мировых и европейских чемпионатов: сербка Ангелина Топич и представительница Черногории Мария Вукович. Именно они продолжили спор за золото, тогда как украинки уже обеспечили себе место в тройке. Победу в итоге одержала Топич, взяв 1,96 м в заключительной попытке.

Для Геращенко эта "бронза" стала символом полноценного возвращения в большой спорт. После паузы, связанной с рождением ребенка, Ирина не просто вышла в сектор, а сразу показала уровень, который позволяет бороться с сильнейшими соперницами в Европе. Учитывая хорошую форму Юлии Левченко и Ярославы Магучих в начале 2026 года, легкоатлетический сезон получится интересным.

