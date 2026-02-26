Спортінг через росіянина подав скаргу на українських арбітрів

Український арбітр Євген Гордієнко. Фото: instagram.com/futsal_ua/

Португальський футзальний клуб "Спортінг" звернувся до УЄФА після інциденту за участі українських арбітрів у матчі Ліги чемпіонів. Причиною стали їх дії щодо російського гравця.

Про це повідомляє португальське видання A Bola, передає портал Новини.LIVE.

Інцидент з українцями стався перед чвертьфіналом ЛЧ

У "Спортингу" заявили, що третій арбітр Євген Гордієнко та хронометрист Орест Дуцяк не потиснули руку російському гравцеві Івану Чишкалі під час передматчевої церемонії 23 лютого.

Матч завершився перемогою "Бенфіки" над "Спортінгом" з рахунком 4:3 у першій грі чвертьфіналу футзальної Ліги чемпіонів.

Регламент УЄФА передбачає обов’язкову передматчеву процедуру привітання, однак організація не коментувала, чи розглядає цей випадок як дисциплінарне порушення. З початку повномасштабного вторгнення українські гравці неодноразово публічно відмовлялися від контактів із російськими спортсменами й ніколи їх не карали. З арбітрами подібні ситуації не розголошувались.

Позиція "Спортінга" полягає у зверненні до дисциплінарних органів УЄФА для оцінки дій суддів. Офіційного рішення щодо можливих санкцій наразі немає.

