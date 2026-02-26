Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Спортинг хоче покарати українських арбітрів через відмову вітати росіянина

Спортинг хоче покарати українських арбітрів через відмову вітати росіянина

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 06:40
Спортінг через росіянина подав скаргу на українських арбітрів
Український арбітр Євген Гордієнко. Фото: instagram.com/futsal_ua/

Португальський футзальний клуб "Спортінг" звернувся до УЄФА після інциденту за участі українських арбітрів у матчі Ліги чемпіонів. Причиною стали їх дії щодо російського гравця.

Про це повідомляє португальське видання A Bola, передає портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Інцидент з українцями стався перед чвертьфіналом ЛЧ

У "Спортингу" заявили, що третій арбітр Євген Гордієнко та хронометрист Орест Дуцяк не потиснули руку російському гравцеві Івану Чишкалі під час передматчевої церемонії 23 лютого.

Матч завершився перемогою "Бенфіки" над "Спортінгом" з рахунком 4:3 у першій грі чвертьфіналу футзальної Ліги чемпіонів.

Регламент УЄФА передбачає обов’язкову передматчеву процедуру привітання, однак організація не коментувала, чи розглядає цей випадок як дисциплінарне порушення. З початку повномасштабного вторгнення українські гравці неодноразово публічно відмовлялися від контактів із російськими спортсменами й ніколи їх не карали. З арбітрами подібні ситуації не розголошувались.

Позиція "Спортінга" полягає у зверненні до дисциплінарних органів УЄФА для оцінки дій суддів. Офіційного рішення щодо можливих санкцій наразі немає.

Нагадаємо, уболівальники розкритикували українську легкоатлетку Юлію Левченко через одяг.

Півзахисник національної збірної України Михайло Мудрик може повернутися до тренувнь з командою.

УЄФА Ліга чемпіонів Футзал Бенфіка Спортинг
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації