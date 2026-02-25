Відео
УЄФА повідомив, чи зможе Престіанні зіграти з Реалом

УЄФА повідомив, чи зможе Престіанні зіграти з Реалом

Дата публікації: 25 лютого 2026 19:37
УЄФА не допустив Престіанні до гри з Реалом — що відомо
Джанлука Престіанні проти Вінісіуса Жуніора. Фото: Reuters

Форвард "Бенфіки" Джанлука Престіанні не зіграє у матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів проти "Реала" в Мадриді. УЄФА залишив у силі рішення про його тимчасове відсторонення.

Про це повідомили у дисциплінарних органах УЄФА, передає портал Новини.LIVE.

Джанлука Престианни против Реала в Лиге чемпіонов
Джанлука Престіанні в першій грі з "Реалом". Фото: Reuters

Рішення діятиме до завершення розслідування

Лісабонський клуб подав апеляцію на відсторонення аргентинського хавбека, однак вона була відхилена. УЄФА продовжує розслідування епізоду, що стався під час першого матчу. Йдеться про можливу расистську образу на адресу вінгера "Реала" Вінісіуса Жуніора.

Під час інциденту Престіанні прикривав рот футболкою, через що встановити зміст сказаного не вдалося. Попри це, організація вирішила не допустити гравця до гри в Мадриді до остаточного рішення.

Президент "Бенфіки" Руй Кошта заявив, що доказів провини наразі немає.

Матч відбудеться 25 лютого на "Сантьяго Бернабеу". У першій зустрічі "Реал" здобув мінімальну перемогу 1:0. Попри втрату Престіані, мадридці в матчі не зможуть розраховувати на Кіліана Мбаппе та Родріго. 

УЄФА Ліга чемпіонів Реал Мадрид Бенфіка Вінісіус Жуніор
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
