УЄФА не допустив Престіанні до гри з Реалом — що відомо

Форвард "Бенфіки" Джанлука Престіанні не зіграє у матчі-відповіді плей-оф Ліги чемпіонів проти "Реала" в Мадриді. УЄФА залишив у силі рішення про його тимчасове відсторонення.

Про це повідомили у дисциплінарних органах УЄФА, передає портал Новини.LIVE.

Рішення діятиме до завершення розслідування

Лісабонський клуб подав апеляцію на відсторонення аргентинського хавбека, однак вона була відхилена. УЄФА продовжує розслідування епізоду, що стався під час першого матчу. Йдеться про можливу расистську образу на адресу вінгера "Реала" Вінісіуса Жуніора.

Під час інциденту Престіанні прикривав рот футболкою, через що встановити зміст сказаного не вдалося. Попри це, організація вирішила не допустити гравця до гри в Мадриді до остаточного рішення.

Президент "Бенфіки" Руй Кошта заявив, що доказів провини наразі немає.

Матч відбудеться 25 лютого на "Сантьяго Бернабеу". У першій зустрічі "Реал" здобув мінімальну перемогу 1:0. Попри втрату Престіані, мадридці в матчі не зможуть розраховувати на Кіліана Мбаппе та Родріго.

