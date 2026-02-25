УЕФА решил, что Престианни не сыграет против Реала

Джанлука Престианни против Винисиуса Жуниора. Фото: Reuters

Вингер "Бенфики" Джанлука Престианни пропустит ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против "Реала". УЕФА отклонил апелляцию португальского клуба и оставил решение в силе.

Об этом сообщили в дисциплинарных органах УЕФА, передает портал Новини.LIVE.

Джанлука Престианни в первой игре с "Реалом". Фото: Reuters

Решение будет действовать до завершения расследования

Лиссабонский клуб подал апелляцию на отстранение аргентинского хавбека, однако она была отклонена. УЕФА продолжает расследование эпизода, произошедшего во время первого матча. Речь идет о возможном расистском оскорблении в адрес вингера "Реала" Винисиуса Жуниора.

Во время инцидента Престианни прикрывал рот футболкой, из-за чего установить смысл сказанного не удалось. Несмотря на это, организация решила не допустить игрока к игре в Мадриде до окончательного решения.

Президент "Бенфики" Руй Кошта заявил, что доказательств вины пока нет.

Матч состоится 25 февраля на "Сантьяго Бернабеу". В первой встрече "Реал" одержал минимальную победу 1:0. Несмотря на потерю Престиани, мадридцы в матче не смогут рассчитывать на Килиана Мбаппе и Родриго.

