УЕФА решил, что Престианни не сыграет против Реала

Вингер "Бенфики" Джанлука Престианни пропустит ответный матч плей-офф Лиги чемпионов против "Реала". УЕФА отклонил апелляцию португальского клуба и оставил решение в силе.
Об этом сообщили в дисциплинарных органах УЕФА, передает портал Новини.LIVE.
Решение будет действовать до завершения расследования
Лиссабонский клуб подал апелляцию на отстранение аргентинского хавбека, однако она была отклонена. УЕФА продолжает расследование эпизода, произошедшего во время первого матча. Речь идет о возможном расистском оскорблении в адрес вингера "Реала" Винисиуса Жуниора.
Во время инцидента Престианни прикрывал рот футболкой, из-за чего установить смысл сказанного не удалось. Несмотря на это, организация решила не допустить игрока к игре в Мадриде до окончательного решения.
Президент "Бенфики" Руй Кошта заявил, что доказательств вины пока нет.
Матч состоится 25 февраля на "Сантьяго Бернабеу". В первой встрече "Реал" одержал минимальную победу 1:0. Несмотря на потерю Престиани, мадридцы в матче не смогут рассчитывать на Килиана Мбаппе и Родриго.
