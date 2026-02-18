Відео
Престіанні відреагував на скаргу Вінісіуса після скандалу у матчі ЛЧ

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 11:35
Престіанні відповів на звинувачення Вінісіуса в расизмі після скандалу в ЛЧ
Джанлука Престіанні (попереду) бореться за м'яч. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Резонанс навколо поєдинку "Бенфіки" з "Реалом" у Лізі чемпіонів набув нового розвитку після відкритої заяви Джанлуки Престіанні. Саме цей інцидент вважають причиною тимчасової зупинки матчу в Лісабоні.

Йдеться про епізод, коли Вінісіус Жуніор після свого голу звернувся до арбітра зі скаргою на можливі расистські висловлювання, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Marca.

Читайте також:

Конфлікт виник у другому таймі після того, як бразилець відкрив рахунок і відсвяткував м'яч біля кутового прапорця. Між ним та гравцем "Бенфіки" стався словесний обмін, після чого гру було призупинено приблизно на десять хвилин. Пізніше в бік Вінісіуса з трибун також було кинуто пляшку, що посилило напругу навколо зустрічі.

Джанлука Престианни
Джанлука Престіанні (ліворуч) після Вінісіуса. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Версія Престіанні

Молодий аргентинський вінгер заявив, що його слова були витлумачені невірно і він ніколи не допускав расистських висловлювань. За його словами, Вінісіус неправильно зрозумів почуте, а сам він категорично відкидає подібні звинувачення.

"Хочу уточнити, що я ніколи не висловлював расистських образ на адресу гравця Вінісіуса Жуніора, який, на жаль, неправильно зрозумів те, що, як він вважає, почув. Я ніколи не був расистом по відношенню до будь-кого, і мені шкода через погрози, які я отримав від гравців "Реала", — заявив Престіанні.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 в Італії стався курйозний епізод. Один із фаворитів лижних перегонів несподівано відмовився від медалі та пішов у ліс.

Колишні представники РФ у фігурному катанні, які виступають за інші країни, не змогли завоювати "золото" в парному катанні через сенсаційний прорив японців.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
