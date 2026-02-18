Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Престианни ответил на обвинения Винисиуса в расизме

Престианни ответил на обвинения Винисиуса в расизме

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 11:35
Престианни ответил на обвинения Винисиуса в расизме после скандала в ЛЧ
Джанлука Престианни (впереди) борется за мяч. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Скандал вокруг матча "Бенфика" — "Реал" в Лиге чемпионов получил продолжение после публичной реакции Джанлуки Престианни. Именно с этим эпизодом связывают остановку встречи в Лиссабоне.

Речь идет об эпизоде, когда Винисиус Жуниор после своего гола обратился к арбитру с жалобой на возможные расистские высказывания, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca

Реклама
Читайте также:

Конфликт возник во втором тайме после того, как бразилец открыл счет и отпраздновал мяч у углового флажка. Между ним и игроком "Бенфики" произошел словесный обмен, после чего игра была приостановлена примерно на десять минут. Позже в сторону Винисиуса с трибун также была брошена бутылка, что усилило напряжение вокруг встречи. 

Джанлука Престианни
Джанлука Престианни (слева) после Винисиуса. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Версия Престианни  

Молодой аргентинский вингер заявил, что его слова были истолкованы неверно и он никогда не допускал расистских выражений. По его словам, Винисиус неправильно понял услышанное, а сам он категорически отвергает подобные обвинения.

"Хочу уточнить, что я никогда не высказывал расистских оскорблений в адрес игрока Винисиуса Жуниора, который, к сожалению, неправильно понял то, что, как он считает, услышал. Я никогда не был расистом по отношению к кому-либо, и мне жаль из-за угроз, которые я получил от игроков "Реала", — заявил Престианни. 

Напомним, на Олимпиаде-2026 в Италии произошел курьезный эпизод. Один из фаворитов лыжной гонки неожиданно отказался от медали и ушел в лес. 

Бывшие представители РФ в фигурном катании, которые выступают за другие страны, не смогли завоевать "золото" в парном катании из-за сенсационного прорыва японцев. 

спорт футбол Лига чемпионов Реал Мадрид Бенфика Винисиус Жуниор
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации