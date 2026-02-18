Престианни ответил на обвинения Винисиуса в расизме после скандала в ЛЧ

Джанлука Престианни (впереди) борется за мяч. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Скандал вокруг матча "Бенфика" — "Реал" в Лиге чемпионов получил продолжение после публичной реакции Джанлуки Престианни. Именно с этим эпизодом связывают остановку встречи в Лиссабоне.

Речь идет об эпизоде, когда Винисиус Жуниор после своего гола обратился к арбитру с жалобой на возможные расистские высказывания, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Marca.

Конфликт возник во втором тайме после того, как бразилец открыл счет и отпраздновал мяч у углового флажка. Между ним и игроком "Бенфики" произошел словесный обмен, после чего игра была приостановлена примерно на десять минут. Позже в сторону Винисиуса с трибун также была брошена бутылка, что усилило напряжение вокруг встречи.

Джанлука Престианни (слева) после Винисиуса. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Версия Престианни

Молодой аргентинский вингер заявил, что его слова были истолкованы неверно и он никогда не допускал расистских выражений. По его словам, Винисиус неправильно понял услышанное, а сам он категорически отвергает подобные обвинения.

"Хочу уточнить, что я никогда не высказывал расистских оскорблений в адрес игрока Винисиуса Жуниора, который, к сожалению, неправильно понял то, что, как он считает, услышал. Я никогда не был расистом по отношению к кому-либо, и мне жаль из-за угроз, которые я получил от игроков "Реала", — заявил Престианни.

