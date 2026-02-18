Видео
Главная Спорт Винисиус в эпицентре расистского скандала после матча Бенфики и Реала

Винисиус в эпицентре расистского скандала после матча Бенфики и Реала

Дата публикации 18 февраля 2026 08:33
Матч ЛЧ Бенфика — Реал прервали после из-за скандала гола Винисиуса
Винисиус Жуниор (справа) получает желтую карточку. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Первый стыковой матч Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом" в Лиссабоне завершился минимальной победой гостей 1:0, но главным итогом встречи стал не результат. Единственный гол забил Винисиус Жуниор на 50-й минуте.

Именно после этого эпизода игра превратилась в череду скандальных событий, сообщает портал Новини.LIVE

Празднуя мяч у углового флажка, бразилец столкнулся с раздражением со стороны соперников и получил предупреждение. Затем между ним и 20-летним вингером "Бенфики" Джанлукой Престианни произошел словесный обмен. Винисиус обратился к арбитру с жалобой на расистские высказывания, после чего встречу приостановили примерно на десять минут. 

Жозе Моуринью
Жозе Моуринью успокаивает Винисиуса. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Конфликт с Винисиусом вышел за пределы поля

Во втором тайме страсти только усилились. Винисиус, подойдя к угловому во время подачи Трента Александра-Арнольда, оказался в центре нового инцидента. С трибуны в его сторону бросили бутылку. Параллельно нападающий "Реала" Килиан Мбаппе вступил в перепалку с Престианни, а испанский транслятор Movistar Plus+ опубликовал видео с расшифровкой резкой реплики французского форварда в адрес соперника. 

Винисиус Жуниор
Винисиус Жуниор в объятиях тренера Альваро Арбелоа. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа заявил, что его игрок сохраняет спокойствие и клуб поддерживает его позицию. Мбаппе позже подчеркнул, что команда не оставит Винисиуса без защиты, а любые проявления расизма должны быть искоренены. В итоге "Реал" увез победу со стадиона "Эштадиу да Луж", но обсуждение матча вышло далеко за рамки футбольного противостояния. Ответная встреча обещает стать жаркой. 

Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
