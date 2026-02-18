Матч ЛЧ Бенфика — Реал прервали после из-за скандала гола Винисиуса

Винисиус Жуниор (справа) получает желтую карточку. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Первый стыковой матч Лиги чемпионов между "Бенфикой" и "Реалом" в Лиссабоне завершился минимальной победой гостей 1:0, но главным итогом встречи стал не результат. Единственный гол забил Винисиус Жуниор на 50-й минуте.

Именно после этого эпизода игра превратилась в череду скандальных событий, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Празднуя мяч у углового флажка, бразилец столкнулся с раздражением со стороны соперников и получил предупреждение. Затем между ним и 20-летним вингером "Бенфики" Джанлукой Престианни произошел словесный обмен. Винисиус обратился к арбитру с жалобой на расистские высказывания, после чего встречу приостановили примерно на десять минут.

Жозе Моуринью успокаивает Винисиуса. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Конфликт с Винисиусом вышел за пределы поля

Во втором тайме страсти только усилились. Винисиус, подойдя к угловому во время подачи Трента Александра-Арнольда, оказался в центре нового инцидента. С трибуны в его сторону бросили бутылку. Параллельно нападающий "Реала" Килиан Мбаппе вступил в перепалку с Престианни, а испанский транслятор Movistar Plus+ опубликовал видео с расшифровкой резкой реплики французского форварда в адрес соперника.

Винисиус Жуниор в объятиях тренера Альваро Арбелоа. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Главный тренер мадридцев Альваро Арбелоа заявил, что его игрок сохраняет спокойствие и клуб поддерживает его позицию. Мбаппе позже подчеркнул, что команда не оставит Винисиуса без защиты, а любые проявления расизма должны быть искоренены. В итоге "Реал" увез победу со стадиона "Эштадиу да Луж", но обсуждение матча вышло далеко за рамки футбольного противостояния. Ответная встреча обещает стать жаркой.

Напомним, на Олимпийских Играх произошел курьезный инцидент. Один из претендентов на золотую медаль сошел с трассы, чтобы уйти в прямом эфире в лес.

Сенсация была зафиксирована и в турнире по парному фигурному катанию. Японская пара отыграла отставания от лидеров и неожиданно оказалась на первом месте.