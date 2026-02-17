Трубин сделал заявление о подготовке к игре с Реалом в ЛЧ

Анатолий Трубин на тренировке. Фото: Reuters/Rita Franca

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин готов снова стать одним из героев домашнего матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом". На этот раз "Бенфика" сыграет с испанцами в поединке 1/16 Лиги чемпионов.

Украинский вратарь до сих пор ощущает последствия празднования своего мяча в ворота "сливочных" в восьмом туре основного этапа турнира, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic.

Тогда удар головой со штрафного на восьмой компенсированной минуте принес лиссабонскому клубу победу со счетом 4:2 и фактически обеспечил выход в стыковые матчи. Анатолий Трубин стал первым вратарем, который забил "Реалу" в еврокубках, и пятым голкипером в истории Лиги чемпионов с забитым мячом. Однако эмоции того вечера обернулись для него травмированным коленом.

Анатолий Трубин в окружении игроков "Бенфики". Фото: Reuters/Rita Franca

Мечта Трубина, которая сильнее еврокубков

Перед новой встречей с испанским грандом Трубин признался, что гол был всплеском накопленных чувств, но куда важнее для него остается другая цель. Голкипер, который до перехода в Португалию играл за донецкий "Шахтер", говорит о будущем не только в контексте европейских матчей.

"Это моя мечта. Я надеюсь. У меня позитивные мысли. Но, как мы видим сейчас, это очень трудно. Надеюсь, при моей жизни, за мою футбольную карьеру я смогу сыграть или, возможно, посмотреть игру в Донецке. Нужно помнить, что Донецк был, есть и навсегда останется Украиной", — рассказал Трубин.

