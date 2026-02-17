Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Трубін назвав мрію — вона пов'язана з поверненням в Україну

Трубін назвав мрію — вона пов'язана з поверненням в Україну

Ua ru
Дата публікації: 17 лютого 2026 13:03
Трубін зробив заяву про підготовку до гри з Реалом у ЛЧ
Анатолій Трубін на тренуванні. Фото: Reuters/Rita Franca

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін готовий знову стати одним із героїв домашнього матчу Ліги чемпіонів із мадридським "Реалом". Цього разу "Бенфіка" зіграє з іспанцями в поєдинку 1/16 Ліги чемпіонів.

Український воротар досі відчуває наслідки святкування свого м'яча у ворота "вершкових" у восьмому турі основного етапу турніру, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на The Athletic.

Реклама
Читайте також:

Тоді удар головою зі штрафного на восьмій компенсованій хвилині приніс лісабонському клубу перемогу з рахунком 4:2 і фактично забезпечив вихід у стикові матчі. Анатолій Трубін став першим воротарем, який забив "Реалу" в єврокубках, і п'ятим голкіпером в історії Ліги чемпіонів із забитим м'ячем. Однак емоції того вечора обернулися для нього травмованим коліном.

Анатолий Трубин
Анатолій Трубін в оточенні гравців "Бенфіки". Фото: Reuters/Rita Franca

Мрія Трубіна, яка сильніша за єврокубки

Перед новою зустріччю з іспанським грандом Трубін зізнався, що гол був сплеском накопичених почуттів, але куди важливішою для нього залишається інша мета. Голкіпер, який до переходу в Португалію грав за донецький "Шахтар", говорить про майбутнє не тільки в контексті європейських матчів.

"Це моя мрія. Я сподіваюся. У мене позитивні думки. Але, як ми бачимо зараз, це дуже важко. Сподіваюся, за мого життя, за мою футбольну кар'єру я зможу зіграти або, можливо, подивитися гру в Донецьку. Потрібно пам'ятати, що Донецьк був, є і назавжди залишиться Україною", — розповів Трубін.

Нагадаємо, на Олімпійських іграх в Італії зафіксовано сенсацію у фігурному катанні, яка лиила "золота" колишніх російських спортсменів.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич провів важливу бесіду з відомим шахістом та політиком Гаррі Каспаровим.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Ліга чемпіонів Бенфіка Анатолій Трубін
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації