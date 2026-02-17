Трубін зробив заяву про підготовку до гри з Реалом у ЛЧ

Анатолій Трубін на тренуванні. Фото: Reuters/Rita Franca

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін готовий знову стати одним із героїв домашнього матчу Ліги чемпіонів із мадридським "Реалом". Цього разу "Бенфіка" зіграє з іспанцями в поєдинку 1/16 Ліги чемпіонів.

Український воротар досі відчуває наслідки святкування свого м'яча у ворота "вершкових" у восьмому турі основного етапу турніру, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на The Athletic.

Тоді удар головою зі штрафного на восьмій компенсованій хвилині приніс лісабонському клубу перемогу з рахунком 4:2 і фактично забезпечив вихід у стикові матчі. Анатолій Трубін став першим воротарем, який забив "Реалу" в єврокубках, і п'ятим голкіпером в історії Ліги чемпіонів із забитим м'ячем. Однак емоції того вечора обернулися для нього травмованим коліном.

Анатолій Трубін в оточенні гравців "Бенфіки". Фото: Reuters/Rita Franca

Мрія Трубіна, яка сильніша за єврокубки

Перед новою зустріччю з іспанським грандом Трубін зізнався, що гол був сплеском накопичених почуттів, але куди важливішою для нього залишається інша мета. Голкіпер, який до переходу в Португалію грав за донецький "Шахтар", говорить про майбутнє не тільки в контексті європейських матчів.

"Це моя мрія. Я сподіваюся. У мене позитивні думки. Але, як ми бачимо зараз, це дуже важко. Сподіваюся, за мого життя, за мою футбольну кар'єру я зможу зіграти або, можливо, подивитися гру в Донецьку. Потрібно пам'ятати, що Донецьк був, є і назавжди залишиться Україною", — розповів Трубін.

