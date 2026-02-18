Відео
Головна Спорт Вінісіус в епіцентрі расистського скандалу після матчу Бенфіки та Реала

Вінісіус в епіцентрі расистського скандалу після матчу Бенфіки та Реала

Ua ru
Дата публікації: 18 лютого 2026 08:33
Матч ЛЧ Бенфіка — Реал перервали після скандалу з голом Вінісіуса
Вінісіус Жуніор (праворуч) отримує жовту картку. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Перший поєдинок плейоф Ліги чемпіонів між "Бенфікою" та "Реалом" у Лісабоні завершився перемогою мадридців з рахунком 1:0, однак найбільше обговорювали не сам рахунок. Вирішальний м’яч на початку другого тайму, на 50-й хвилині, провів Вінісіус Жуніор.

Саме після цього епізоду гра перетворилася на низку скандальних подій, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Святкуючи м'яч біля кутового прапорця, бразилець зіткнувся з роздратуванням з боку суперників та отримав попередження. Потім між ним і 20-річним вінгером "Бенфіки" Джанлукою Престіанні стався словесний обмін. Вінісіус звернувся до арбітра зі скаргою на расистські висловлювання, після чого зустріч призупинили приблизно на десять хвилин.

Жозе Моуринью
Жозе Моурінью заспокоює Вінісіуса. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Конфлікт із Вінісіусом вийшов за межі поля

У другому таймі пристрасті тільки посилилися. Вінісіус, підійшовши до кутового під час подачі Трента Александра-Арнольда, опинився в центрі нового інциденту. З трибуни в його бік кинули пляшку. Паралельно нападник "Реала" Кіліан Мбаппе вступив у перепалку з Престіанні, а іспанський транслятор Movistar Plus+ опублікував відео з розшифровкою різкої репліки французького форварда на адресу суперника.

Винисиус Жуниор
Вінісіус Жуніор в обіймах тренера Альваро Арбелоа. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Головний тренер мадридців Альваро Арбелоа заявив, що його гравець зберігає спокій і клуб підтримує його позицію. Мбаппе пізніше підкреслив, що команда не залишить Вінісіуса без захисту, а будь-які прояви расизму мають бути викорінені. У підсумку "Реал" відвіз перемогу зі стадіону "Ештадіу да Луж", але обговорення матчу вийшло далеко за рамки футбольного протистояння. Зустріч у відповідь обіцяє стати спекотною.

Нагадаємо, на Олімпійських Іграх стався курйозний інцидент. Один із претендентів на золоту медаль зійшов із траси, щоб піти в прямому ефірі в ліс.

Сенсація була зафіксована і в турнірі з парного фігурного катання. Японська пара відіграла відставання від лідерів та несподівано опинилася на першому місці.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

спорт футбол Ліга чемпіонів Реал Мадрид Бенфіка Вінісіус Жуніор
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
