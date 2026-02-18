Матч ЛЧ Бенфіка — Реал перервали після скандалу з голом Вінісіуса

Вінісіус в епіцентрі расистського скандалу після матчу Бенфіки та Реала
Перший поєдинок плейоф Ліги чемпіонів між "Бенфікою" та "Реалом" у Лісабоні завершився перемогою мадридців з рахунком 1:0, однак найбільше обговорювали не сам рахунок. Вирішальний м’яч на початку другого тайму, на 50-й хвилині, провів Вінісіус Жуніор.
Саме після цього епізоду гра перетворилася на низку скандальних подій, повідомляє портал Новини.LIVE.
Святкуючи м'яч біля кутового прапорця, бразилець зіткнувся з роздратуванням з боку суперників та отримав попередження. Потім між ним і 20-річним вінгером "Бенфіки" Джанлукою Престіанні стався словесний обмін. Вінісіус звернувся до арбітра зі скаргою на расистські висловлювання, після чого зустріч призупинили приблизно на десять хвилин.
Конфлікт із Вінісіусом вийшов за межі поля
У другому таймі пристрасті тільки посилилися. Вінісіус, підійшовши до кутового під час подачі Трента Александра-Арнольда, опинився в центрі нового інциденту. З трибуни в його бік кинули пляшку. Паралельно нападник "Реала" Кіліан Мбаппе вступив у перепалку з Престіанні, а іспанський транслятор Movistar Plus+ опублікував відео з розшифровкою різкої репліки французького форварда на адресу суперника.
Головний тренер мадридців Альваро Арбелоа заявив, що його гравець зберігає спокій і клуб підтримує його позицію. Мбаппе пізніше підкреслив, що команда не залишить Вінісіуса без захисту, а будь-які прояви расизму мають бути викорінені. У підсумку "Реал" відвіз перемогу зі стадіону "Ештадіу да Луж", але обговорення матчу вийшло далеко за рамки футбольного протистояння. Зустріч у відповідь обіцяє стати спекотною.
