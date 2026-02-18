Матч ЛЧ Бенфіка — Реал перервали після скандалу з голом Вінісіуса

Вінісіус Жуніор (праворуч) отримує жовту картку. Фото: Reuters/Pedro Nunes

Перший поєдинок плейоф Ліги чемпіонів між "Бенфікою" та "Реалом" у Лісабоні завершився перемогою мадридців з рахунком 1:0, однак найбільше обговорювали не сам рахунок. Вирішальний м’яч на початку другого тайму, на 50-й хвилині, провів Вінісіус Жуніор.

Саме після цього епізоду гра перетворилася на низку скандальних подій, повідомляє портал Новини.LIVE.

Святкуючи м'яч біля кутового прапорця, бразилець зіткнувся з роздратуванням з боку суперників та отримав попередження. Потім між ним і 20-річним вінгером "Бенфіки" Джанлукою Престіанні стався словесний обмін. Вінісіус звернувся до арбітра зі скаргою на расистські висловлювання, після чого зустріч призупинили приблизно на десять хвилин.

Жозе Моурінью заспокоює Вінісіуса. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Конфлікт із Вінісіусом вийшов за межі поля

У другому таймі пристрасті тільки посилилися. Вінісіус, підійшовши до кутового під час подачі Трента Александра-Арнольда, опинився в центрі нового інциденту. З трибуни в його бік кинули пляшку. Паралельно нападник "Реала" Кіліан Мбаппе вступив у перепалку з Престіанні, а іспанський транслятор Movistar Plus+ опублікував відео з розшифровкою різкої репліки французького форварда на адресу суперника.

Вінісіус Жуніор в обіймах тренера Альваро Арбелоа. Фото: Reuters/Rodrigo Antunes

Головний тренер мадридців Альваро Арбелоа заявив, що його гравець зберігає спокій і клуб підтримує його позицію. Мбаппе пізніше підкреслив, що команда не залишить Вінісіуса без захисту, а будь-які прояви расизму мають бути викорінені. У підсумку "Реал" відвіз перемогу зі стадіону "Ештадіу да Луж", але обговорення матчу вийшло далеко за рамки футбольного протистояння. Зустріч у відповідь обіцяє стати спекотною.

